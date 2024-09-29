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英大學學費擬加13.5% 凍結7年 求紓財困維護教學質素

【明報專訊】英國《泰晤士報》上周五（27日）報道，英國政府計劃將凍結了7年的大學學費與通脹掛勾，未來5年間每年學費增至10500鎊（約10.9萬港元），以紓解大學財窘問題和維護教育質素。

報道引述官員透露，政府計劃於未來5年間將學費調高13.5%至每年10500鎊，此計劃尚在討論和需要財相李韻晴（Rachel Reeves）批核，工黨政府希望可於明年4月政府支出檢討前公布。消息人士說：「現有機制不可持續，我們需要提高學費。可是同時間，我們需要維持助學金，協助那些負擔吃力的學生。」報道稱，當局同時會恢復2016年保守黨政府撤銷的每年3500鎊（逾3.6萬港元）助學金計劃，有助貧困學生抵銷加費影響。

近年不少英國大學倚賴招收留學生拓源，2021至2022學年，英格蘭大學錄取的留學生佔了收生的24%，獲取學費佔總收學費的40%，當中特別依賴中國學生，原因是當局修訂簽證規定禁止生攜帶家人赴英後，來自印度和尼日利亞等國的學生人數大跌。

上學年四成大學現財赤

英國2012年大學學費加至每年9000鎊，到2017年調到9250鎊，之後就一直凍結。上周有報告揭示，學費實質價值已跌至不足6000鎊，低過2012年。英國高等教育監管機構學生辦公室（OfS）上半年的報告估計，約有四成大學在2023至2024學年出現財赤，包括屬於羅素集團（Russell Group）的全國頂尖系列大學。教育大臣方佩芝（Bridget Phillipson）上周稱，留意到許久沒加過的學費已被通脹蠶食，對大學穩健問題表示關注，希望盡快改變。

代表140家大學校長的「英國大學」團體（Universities UK）周一將發表未來高等教育藍圖，當中料將包括遏止增加招收海外學生換取提高加學費機會的計劃。該組織希望愈快增加學費，可愈早提升教育質素。

（泰晤士報）

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