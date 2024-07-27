澤連斯基訪美晤拜賀特 美宣布再撥624億援烏

澤連斯基周四訪問華府。拜登在白宮與澤連斯基會晤時，表示美國會繼續支持烏克蘭。澤連斯基沒公開其「勝利計劃」內容，但有美國官員透露當中包括額外美國援助，防止烏軍在戰場潰敗，並「向烏克蘭人民保證，他們未來是西方一部分」。會面前，拜登宣布加碼向烏提供總值逾80億美元援助，包括提供首批精準制導滑翔炸彈「聯合防區外武器」（JSOW）。拜登指國防部會翻新並向烏克蘭額外提供愛國者導彈系統及導彈，又下令五角大樓加強培訓烏軍F-16戰機機師。

同日稍後澤連斯基跟賀錦麗會面，後者不點名批評特朗普的「烏克蘭投降政策」，指「國內有些人會施壓烏克蘭接受一項和平協議」，而這協議要烏克蘭「放棄其主權領土的大部分」，指「這不是和平提議。相反，這是投降的提議」。

澤連斯基周四亦有到訪國會大樓，但《紐約時報》稱相比兩年前到訪時受到議會議員熱烈鼓掌歡迎，又獲巨額援助抗俄，今次只有數十名議員跟他閉門會面。報道指隨着戰爭膠着，澤連斯基在華盛頓的影響力明顯減弱，或影響美國未來軍援烏克蘭。

（路透社/半島電視台/BBC/France24/紐約時報）