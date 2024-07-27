澤連斯基訪美晤拜賀特 美宣布再撥624億援烏

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基周四先後跟美國總統拜登及副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗會面，推銷他的「勝利計劃」，爭取支持對抗侵烏俄軍。拜登會見澤連斯基前率先宣布再向烏克蘭提供逾80億（約624億港元）美元援助。賀錦麗暗批共和黨總統候選人特朗普的俄烏戰爭提案是「投降建議」。特朗普昨在紐約特朗普大樓跟澤連斯基會晤時，表示他將與烏俄合作結束雙方的戰爭。
澤連斯基周四訪問華府。拜登在白宮與澤連斯基會晤時，表示美國會繼續支持烏克蘭。澤連斯基沒公開其「勝利計劃」內容，但有美國官員透露當中包括額外美國援助，防止烏軍在戰場潰敗，並「向烏克蘭人民保證，他們未來是西方一部分」。會面前，拜登宣布加碼向烏提供總值逾80億美元援助，包括提供首批精準制導滑翔炸彈「聯合防區外武器」（JSOW）。拜登指國防部會翻新並向烏克蘭額外提供愛國者導彈系統及導彈，又下令五角大樓加強培訓烏軍F-16戰機機師。
同日稍後澤連斯基跟賀錦麗會面，後者不點名批評特朗普的「烏克蘭投降政策」，指「國內有些人會施壓烏克蘭接受一項和平協議」，而這協議要烏克蘭「放棄其主權領土的大部分」，指「這不是和平提議。相反，這是投降的提議」。
澤連斯基周四亦有到訪國會大樓，但《紐約時報》稱相比兩年前到訪時受到議會議員熱烈鼓掌歡迎，又獲巨額援助抗俄，今次只有數十名議員跟他閉門會面。報道指隨着戰爭膠着，澤連斯基在華盛頓的影響力明顯減弱，或影響美國未來軍援烏克蘭。
（路透社/半島電視台/BBC/France24/紐約時報）