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以空襲真主黨總部 狙擊領袖納斯魯拉

【明報專訊】以色列軍方周五表示，他們當日空襲黎巴嫩真主黨在黎巴嫩首都貝魯特南部市郊的總部。空襲前不久以色列總理內塔尼胡揚言會繼續與真主黨戰鬥。美國新聞網站Axios引述以色列消息人士報道，真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）是以色列這次空襲的目標，以色列軍方正在核實他是否被擊中。真主黨消息人士表示，納斯魯拉「安好」。

內塔尼亞胡矢言續打擊真主黨哈馬斯

以軍發言人哈加里在聲明中說：「以色列國防軍精確打擊恐怖組織真主黨在達希耶（Dahiyeh）的中央總部。」哈加里表示，總部位於達希耶市中心住宅區之下。法新社引述接近真主黨的消息人士指，以色列對貝魯特南部的打擊將6棟建築物夷平。

此次打擊發生前不久，內塔亞尼胡在紐約聯合國大會聲言要繼續打擊黎巴嫩真主黨，直到達成我們所有目標，亦會繼續與哈馬斯戰鬥，直至勝利。他說：「只要真主黨選擇戰爭之路，以色列就沒有選擇，以色列有權消除這個威脅，讓我們的公民安全回家。」

內塔尼亞胡發言前，土耳其等多個代表團離席抗議。允許內塔尼亞胡在聯合國大會發言引起了批評，因為國際刑事法院（ICC）檢察官正尋求對涉嫌干犯戰爭罪行的內塔尼亞胡、以色列防長加倫特及哈馬斯3名領袖發出拘捕令。

（法新社/安納杜魯通訊社）

相關字詞﹕中東局勢 內塔尼亞胡 真主黨 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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