4級颶風襲美 恐掀6米風暴潮 最強風暴登陸佛州 4州逾220萬戶停電23死

環流逾670公里 波及6000萬人

美國國家颶風中心表示，海倫周四晚11時10分（香港時間周五早上11時10分）登陸大本德區的佩里鎮（Perry）。海倫在墨西哥灣快速增強，兩日內中心風力上升逾2倍，其環流更超過670公里，是該區1988年以來第3大，喬治亞州、南卡羅萊納州、北卡羅萊納州中部和西部，以及田納西州部分地區在海倫未登陸時已出現暴雨。12州約6000萬人接到不同級別的風暴警告。

海倫所帶來的風暴潮預計高達15至20呎（約4.6至6.1米），相當於兩層樓高。國家颶風中心總監布倫南（Mike Brennan）警告，風暴吹襲地區海水水位會急升，海浪可摧毀房屋和令汽車漂浮，環境將「讓人難以生存」。

風暴在佛州造成超過113萬商戶和住宅斷電，道路水浸，預計部分地區會降雨超過500毫米。平內拉斯縣（Pinellas County）政府在社交平台發布的影片顯示，部分海濱道路和碼頭都被淹沒。官員警告，海倫帶來的影響堪比去年8月吹襲佛州同一地區的3級颶風「伊達利亞」（Hurricane Idalia），當時位處低窪的平內拉斯縣有1500間房屋被淹。佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）和坦帕（Tampa）的機場，於周四被迫停運。

減弱轉撲喬治亞 當局稱仍極危險

海倫登陸後減弱為熱帶風暴，移向喬治亞州。當局稱情况仍然「極度危險」，風暴會將繼續帶來危及生命的風暴潮、洪水和具破壞力的強風。

（法新社/路透社/CNN）