直言不諱黨內樹敵多 次輪投票前道歉

石破茂1957年在東京出生，1958年父親石破二朗到鳥取縣擔任知事，全家遂遷往鳥取縣。石破茂在慶應大學畢業後，1979年曾到銀行工作，及至1981年父親去世，在其父友人、前首相田中角榮建議下從政，1986年當選眾議員。

不滿改革 曾離黨後重返

及至1993年自民黨失去執政地位，石破茂不滿黨內選舉制度改革及時任黨總裁河野洋平，於是離開自民黨。1994年，石破茂認為小澤一郎等人的新生黨在集體自衛權及修憲方面態度積極而加入該黨，後又對黨內權力鬥爭感失望而在1996年離開。石破茂回顧稱：「我似乎有一種想跟多數相悖的基因」。石破茂1997年回歸自民黨，2002年以防衛廳長官身分首次入閣，在第二次安倍內閣時擔任過自民黨幹事長和地方創生擔當大臣等，並在2015年9月創立「水月會」（石破派）。

被評「從背後射擊盟友」

他直言不諱作風一直未改。自民黨在2007年參議院選舉大敗後，石破茂在黨總務會上質疑安倍晉三的責任；2009年時身為內閣成員的石破茂，亦曾逼迫時任首相麻生太郎辭職，石破茂因此在政界獲得「從背後射擊盟友」的評價。在昨日決選投票前，石破茂承認當議員38年間有「許多不足之處」，向被他得罪過的人致歉。

石破茂個人興趣亦受關注。他是日本政界著名的鐵道迷。另一方面，石破茂的口頭禪是「有很多必須讀的書」，令周遭的人感到焦慮，因希望他能在永田町（政治中樞）廣結人脈，而非專注在閱讀。

（RFI/路透社/日經中文網/中央社）