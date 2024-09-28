當選自民黨總裁 石破茂5戰終圓日揆夢 安保強硬派上月曾訪台 涉台論述近岸田遠安倍

次輪反勝高市早苗 顯岸田「造王」

這次自民黨總裁選舉有9人參選，最後階段形成石破茂、高市早苗和前環境相小泉進次郎三強鼎立，其中高市和小泉分別獲得兩位前首相麻生太郎和菅義偉的支持，現任首相岸田文雄則被認為可能支持石破。結果高市與石破在首輪投票出線，因無人得票過半而要進入次輪決選。向來被認為在國會內人緣欠佳的石破，最終在國會議員票和都道府縣地方票方面意外地都多於高市，總票數贏215比194。

日媒分析，小泉的支持者以至岸田陣營在次輪投票都倒向石破。《讀賣新聞》引述自民黨重量級國會議員稱，在石破和高市之間的選擇是「兩害取其輕」，報道形容高市立場「過分右傾」，令石破原本從政風格較溫和謹慎的「平凡」弱點變為優點，加上石破在民間支持度高，有助自民黨從政治資金醜聞陰霾中改善形象。

被外媒形容為「一生大志就是出任日本首相」的石破，當選後表示「期望踏出第一步，令自民黨重獲新生，逐一做出回應國民期待的政績」。另一邊廂，高市早苗哽咽落淚，稱落敗在於「自身能力不足」，愧對提拔自己的安倍晉三。岸田則呼籲黨內各陣營結束分歧，團結一致在新總裁領導下服務民眾，自言也抱持「作為兵卒」來全力支持石破的覺悟。

擬推日美更平等 被質疑不切實際

主張日美安保關係更平等、建立「亞洲版北約」的石破，也在記者會表明拜相後將向外務省和防衛省確認具體推進「美日地位協定改定」是否可行。惟外界抱有懷疑，《讀賣》引述一名前內閣官員批評以上主張是難以推進的「不現實」外交政策課題。石破近期強調自己過去20多年都作類似倡議，「如果烏克蘭的困境是由於它不屬於北約，那麼我們不應該討論一個類似（北約）的亞洲框架嗎？」

石破上月率團訪問台灣時，沿用岸田提出的「今日烏克蘭可能是明日東亞」類比，表明當務之急是防範情况成真。外界對此有兩套解讀：一方認為石破把北京假想為莫斯科，東亞各國須聯手威懾北京發動戰爭和對外侵略；另一方則認為石破看到烏克蘭受戰火摧殘，主張東亞在步向戰爭之前，透過政治、外交對話化解潛在紛爭和衝突，以守護和平為要務。

相對而言，對於源自政敵安倍的「台灣有事即日本有事」論述，石破的回應較為務實謹慎，向台媒表示應專注避免「台灣有事」發生，並迴避公開討論日方屆時的具體應對措施。石破回國後在電視節目時更暗示，「台灣有事」有可能會是美國表態不介入下發生，日方要思考一旦戰爭中「敵軍導彈可能打到日本境內」，即「日本有事」時該如何應對。

在選前辯論時，石破又指應探討修例，在解放軍軍機侵犯日本領空下，允許自衛隊動用「危害射擊」，以武器壓制對方。

北京：不評內政 盼日對華理性

北京外交部發言人林劍指自民黨總裁選舉結果屬日本內政，不作評論，但希望日方「以史為鑑，堅持走和平發展道路，恪守中日政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策」。台灣駐日本代表處致賀電，期盼日本自民黨在石破茂帶領下，持續深化與台灣的合作，共同推動台日全方位實質關係。美國駐日大使伊曼紐爾在社交平台表示期望跟新日揆合作加強日美同盟。

（讀賣新聞/共同社/日本電視台/中央社）