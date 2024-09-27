俄被指在華研發無人機 京稱不知情

根據俄羅斯國營武器製造商金剛石－安泰（Almaz-Antey）子公司IEMZ Kupol今年較早時候提交給俄國防部的報告，IEMZ Kupol在中國專家協助下，已於當地研發和試飛最新型Garpiya-3（G3）無人機，並可在中國工廠量產G3在內的無人機，能部署到烏克蘭戰場。

普京考慮改變俄用核準則

白宮國家安全委員會發言人稱，似乎有中國公司援助向受美制裁的俄企，但沒迹象顯示中國政府知道有關交易。

此外，俄羅斯總統普京周三在聯邦安全會議稱，考慮改變俄羅斯使用核武的準則，若非核國家在擁核國的參與或支持下侵犯俄羅斯，將被視「聯合攻擊」，包括對俄使用常規導彈攻擊，莫斯科將以核武回應，這被視為向西方發警告。

中共中央政治局委員、外長王毅周三在紐約聯合國大會舉行期間，分別會見烏俄外長。王毅向烏外長瑟比加說，中國願與包括烏克蘭在內各方溝通，繼續做中方認為正確的事，爭取早日實現和平。王毅在聯大期間又出席二十國集團外長會，強調中方主張遵循「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」原則推動和談。

（路透社/BBC/中新社）