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賀錦麗公布經濟政綱 延拜登路線

【明報專訊】美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗周三（25日）到賓夕法尼亞州匹茲堡經濟俱樂部發表演說，公布其經濟政綱，提出給予本土製造業稅務寬免，又會投資「定義下世紀」的產業等。她批評大選對手、共和黨總統候選人特朗普只關心最富有的一群人。

在演說中，賀錦麗將自己描繪成工人階級和中產階級的捍衛者。路透社指賀錦麗部分提議是建基於總統拜登未完成的計劃，而她則進一步擴大其規模。賀錦麗提出新稅收抵免以刺激國內製造業，並投資生物製造、太空科技、人工智能、量子運算和區塊鏈、先進核電和電池等「定義下世紀」的產業。她又稱會提供稅收優惠，激勵歷史悠久的鋼鐵、煤炭和其他傳統工業社區擴大「有工會代表的優質就業機會」。

此外，她亦響應拜登的承諾，不對年收入低於40萬美元（312萬港元）的家庭加稅，又提出企業稅率從21%增至28%。對年收入100萬美元人士，賀錦麗提出將出售股票等資產後的長期資本利得稅率從20%提高到28%。她又提出美國家庭的子女免稅額由目前每名2000美元（15,600港元）調高至3600美元（28,080港元），有新生兒家庭可獲一筆過6000美元（46,800港元）免稅額。

賀錦麗在不足40分鐘的演說，沒詳細說明所倡議的政策如何執行。

特朗普同日較早時在北卡羅萊納州出席集會時，質疑賀錦麗做了三年半副總統，但在降低物價或提振製造業方面卻沒顯著進展。

（金融時報/路透社）

相關字詞﹕經濟政策 賀錦麗 經濟 特朗普 2024美國總統大選

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