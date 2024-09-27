坐牢48年 日死囚脫罪 全球監禁最長死刑案 88歲昭雪

【明報專訊】全球服刑時間最長死囚、1966年因被裁定搶劫和謀殺老闆一家四口罪成而被判死刑的日本男子袴田巖，經重審周四（26日）獲判無罪。現年88歲的袴田巖因健康欠佳沒有出庭，數十年來爭取為袴田洗脫罪名的91歲姊姊袴田秀子，在宣判後向法官多次鞠躬，之後對記者表示「感動且喜極而泣」。
前拳手被控殺老闆全家
曾為職業拳手的袴田，被控1966年在靜岡縣殺害一間味噌廠的老闆夫婦及其兩名子女並縱火。他最初否認殺人和搶劫，但隨後認罪，在審訊時轉為否認控罪，稱遭警方嚴刑逼供才被迫認罪。靜岡地方法院1968年判袴田死刑，最高法院1980年維持原判。其家人和支持者數十年來一直爭取重審。案中最大爭議點是案發一年後，在工廠的味噌桶內發現據稱是疑兇犯案時穿著的5件衣物。 辯方根據其中一件短袖襯衫血迹的DNA鑑定結果，認為這5件衣物不屬於袴田，並指控調查人員設局，因衣服上的血迹太鮮色。
檢方則主張，短袖襯衫上的血迹位置，與袴田受傷部位高度吻合，認為那是他在犯案時所穿。至於辯方提出血迹顏色變化的問題，檢方則稱，辯方沒有充分考慮到氧化速度對顏色的影響，主張對於「袴田把衣物藏在味噌桶不存在合理懷疑」，依舊要求判處袴田巖死刑。
稱警嚴刑逼供 捏造證據
基於檢方可能偽造證據，2014年靜岡地方法院決定重審此案，袴田在關押48年後獲釋，但他的身分依然是死囚。 經過包括檢方的反對等漫長法律程序，該案直至去年才開始重審。靜岡地方法院主審法官指出有3項證據是捏造的，包括袴田的「招供」及檢方聲稱袴田殺人時穿著的衣物。
今次是日本戰後第5宗重審後死囚獲判無罪的案件，此前4案的判決均因檢方不再上訴而成為最終定案。關於對袴田重審，由於檢方重新主張有罪並要求判死刑，是否上訴將成今後焦點。
法庭外，袴田支持者周四高舉橫額，要求判處無罪，其中一名支持者稱，袴田案提醒人們日本刑事司法制度必須改變。
（法新社/BBC/路透社/共同社/中央社）