坐牢48年 日死囚脫罪 全球監禁最長死刑案 88歲昭雪

前拳手被控殺老闆全家

曾為職業拳手的袴田，被控1966年在靜岡縣殺害一間味噌廠的老闆夫婦及其兩名子女並縱火。他最初否認殺人和搶劫，但隨後認罪，在審訊時轉為否認控罪，稱遭警方嚴刑逼供才被迫認罪。靜岡地方法院1968年判袴田死刑，最高法院1980年維持原判。其家人和支持者數十年來一直爭取重審。案中最大爭議點是案發一年後，在工廠的味噌桶內發現據稱是疑兇犯案時穿著的5件衣物。 辯方根據其中一件短袖襯衫血迹的DNA鑑定結果，認為這5件衣物不屬於袴田，並指控調查人員設局，因衣服上的血迹太鮮色。

檢方則主張，短袖襯衫上的血迹位置，與袴田受傷部位高度吻合，認為那是他在犯案時所穿。至於辯方提出血迹顏色變化的問題，檢方則稱，辯方沒有充分考慮到氧化速度對顏色的影響，主張對於「袴田把衣物藏在味噌桶不存在合理懷疑」，依舊要求判處袴田巖死刑。

稱警嚴刑逼供 捏造證據

基於檢方可能偽造證據，2014年靜岡地方法院決定重審此案，袴田在關押48年後獲釋，但他的身分依然是死囚。 經過包括檢方的反對等漫長法律程序，該案直至去年才開始重審。靜岡地方法院主審法官指出有3項證據是捏造的，包括袴田的「招供」及檢方聲稱袴田殺人時穿著的衣物。

今次是日本戰後第5宗重審後死囚獲判無罪的案件，此前4案的判決均因檢方不再上訴而成為最終定案。關於對袴田重審，由於檢方重新主張有罪並要求判死刑，是否上訴將成今後焦點。

法庭外，袴田支持者周四高舉橫額，要求判處無罪，其中一名支持者稱，袴田案提醒人們日本刑事司法制度必須改變。

（法新社/BBC/路透社/共同社/中央社）