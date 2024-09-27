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美法提以黎邊境停火協議 以總理稱續全力戰

【明報專訊】美國及法國周三（25日）提出停火協議，建議以色列及黎巴嫩真主黨停火21天，尋求避免更廣泛戰爭、並藉此推動以色列跟哈馬斯和談，以收一石二鳥之效。方案獲歐洲盟友及數個阿拉伯國家聯署支持，然而以色列總理內塔尼亞胡周四（26日）未有回應停火方案，其辦公室指他下令軍隊繼續全力戰鬥。

真主黨跟以色列衝突擴大，美國總統拜登及法國總統馬克龍周三晚發聲明，稱現在是時候就以色列和黎巴嫩邊境衝突達成解決方案，讓平民重返家園。有關方案獲英國、澳洲、加拿大、歐盟、德國、意大利、日本、沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾支持，簽署國在聲明中呼籲立即在黎以邊境停火21天，為進一步談判提供空間。《紐時》報道指這項外交努力的即時目標是減低真主黨和以色列這輪交火演成更廣泛衝突的風險。

盼一石二鳥推以哈和談

報道指這是以哈戰爭爆發以來，美國首次尋求以同一外交努力處理涉及以色列的兩場衝突。有美國官員指出，美國認為自10月7日突襲後，哈馬斯一直試圖透過引發更廣泛戰爭來製造地區不和及混亂。只要以色列陷入連串不斷升級的衝突，哈馬斯領導層就不會有達成停火協議的動機。美國官員希望，支持哈馬斯的真主黨若跟以色列停火，哈馬斯政治局主席辛瓦對局勢的影響就會減弱，在壓力之下最終與以色列達成停火協議，結束持續近一年的以哈戰爭並釋放人質。

不過內塔尼亞胡辦公室周四發聲明，稱那是美法方案，內塔尼亞胡並未作出回應，並補充指他已命令軍隊繼續全力作戰。立場極右的以國財長斯莫特里奇反對停火方案，堅稱與真主黨作戰是唯一出路；外長卡茲亦在社交平台X反對停止軍事行動，稱全力打擊真主黨直至取勝，讓北部居民安全返回家園。

（紐約時報/衛報/法新社）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 真主黨 內塔尼亞胡 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列 法國 美國

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