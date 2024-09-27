在任紐約市長涉貪被起訴 美史上首例

《紐約時報》昨援引聯邦檢察官在起訴書指出，「2014年被告亞當斯成為布魯克林區長，此後將近10年，亞當斯尋求並不當接受貴重利益，例如豪華的國際旅行，這些利益來自外國富商和最少一名尋求對他施加影響力的土耳其政府官員」。

涉接受外國官商款待 假公濟私

起訴書披露的亞當斯其他不當行為亦包括：2017年7月，免費商務艙機票，供他和兩名同伴往返紐約至法國、土耳其、斯里蘭卡和中國；同月接受大幅折扣的酒店豪華套房住宿；2017年10月，免費商務艙機票，供他和一名同伴往返紐約和中國；2018年1月，免費商務艙升級，供他和一名同伴往返紐約和匈牙利等。

路透社則引述文件稱，亞當斯在年度財務披露文件隱瞞旅行利益，並命令他人製作紙本紀錄顯示他為有關利益付費。

亞當斯稱遭「妖魔化」 無意辭職

當局昨解封起訴文件後，亞當斯步出官邸，在多名黑人領袖及神職人員陪同下舉行記者會，稱自己遭妖魔化，表明無意辭職。

《紐時》周三率先報道，這次起訴源於2021年聯邦調查局（FBI）及曼哈頓聯邦檢察官的貪腐調查。調查着眼於亞當斯是否與土耳其政府串謀，以非法外國捐款換取推動消防局在不顧安全隱患情況下，批准土耳其領事館大樓啟用。當局亦有搜集有關亞當斯與中國、韓國、以色列、卡塔爾及烏茲別克接觸的資訊。

現年64歲的亞當斯警員出身，2021年當選紐約市長，是紐約市歷來第2名非裔市長。

（紐約時報/路透社）