明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

自民黨日揆3熱門 三大元老爭造王 黨總裁選舉今揭盅 石破高市小泉混戰夜訪拉票

【明報專訊】日本執政自民黨總裁選舉今天（27日）舉行，在現首相岸田文雄不參選，加上該黨早前因「回扣門」醜聞解散大部分派閥的情况下，今屆有破紀錄的9人參選，選前最後階段形成前自民黨幹事長石破茂、經濟安保大臣高市早苗和前環境大臣小泉進次郎「三強混戰」的局面，部分參選人昨夜訪元老求支持。今日選舉極可能須首輪得票最高的兩名候選人於次輪投票分勝負，因此在次輪佔近九成比重的國會議員票將成為關鍵變數，背後亦實際反映出3名先後拜相的黨內元老菅義偉、麻生太郎和岸田文雄的取態，會如何在派閥消解後「造王」。菅所支持的小泉後勁不繼，最新支持排名滑落至第3，令極右的高市有機會以黑馬姿態跑出。

選舉由368名國會議員每人一票，加上368張黨員黨友票，合計736票選出。若有候選人奪逾半票數即可當選；若無人取得過半選票，得票最多的兩人將晉身次輪投票，屆時總票數只有419 張，議員依然一人一票，黨員黨友票則化為47個都道府縣各一票，屆時關鍵將在於誰取得較多議員票。日本國會於10月1日開會選出新首相，由於自民黨控制參眾兩院，因此新總裁篤定成為新首相。據《讀賣新聞》訪問361名自民黨國會議員首輪投票意向，加上該報上周初的基層黨員票調查，周三選前最新得票排名首3位依次是石破茂、高市早苗和小泉進次郎，沒人的議員票和黨員票合計得票過半，幾乎肯定須經次輪投票決勝負（見表）。

菅義偉愛徒 小泉頻失言缺後勁

日媒稱，原預料石破和小泉將憑較高黨員票數躋身次輪，然後由在國會議員支持方面有大幅優勢、被視為改革派的小泉勝出。但小泉正式參選後頻失言，黨內質疑他無法勝任首相面對國會質詢的聲音增加，支持度跌落第3。分析認為如決選由石破對決高市，自民黨將面臨「終極選擇」。

日媒指出，立場左傾的石破向來被視為自民黨內的「反對派」，該黨國會議員基本難以接受其政策。而高市屬已故前首相安倍晉三生前的愛將，其基本盤來自黨內保守勢力，但她的極右主張令部分保守派國會議員也憂慮，會令自民黨在大選中流失溫和選票。

另一方面，在派閥陰影猶存下，麻生太郎和岸田文雄各自推舉的候選人晉身次輪的機會甚微，因此他們派閥或原派閥國會議員的次輪投票意向極有可能左右戰果，尤其仍保留的派閥「志公會」（通稱麻生派）擁54張國會議員票，令麻生成為關鍵「造王者」之一。高市陣營周三派出選舉對策本部長、前外相中曾根弘文到訪麻生的辦公室，被視為尋求麻生派支持。《讀賣》指，石破縱使向來和麻生不咬弦，其陣營亦傳出尋求麻生支持的呼聲。共同社報道，石破昨跟麻生於東京都內會面，請求對方支援；此前石破亦已會見菅義偉。

小泉更早於周二親身拜會麻生本人「救亡」，被質疑向建制派求援是背叛改革派，小泉回應稱「在選舉中請求更多人支持是理所當然」，認為自民黨具影響力高層中「也有改革派議員」。《產經新聞》昨指小泉到首相官邸夜訪岸田，尋求對方支持。

麻生指示旗下議員支持高市

《讀賣》亦報道，三大熱門陣營更放眼爭取麻生派首輪便放棄支持原本屬意的候選人，為自家陣營配票，尋求避免次輪「生死戰」。時事通信社周二引述麻生身邊人士稱，麻生相信如高市能晉身次輪決選，支持她會是「較好選擇」。《產經新聞》昨晚報道，麻生指示旗下派閥國會議員在首輪投票中便支持高市。

岸田保影響力或成石破助力

此外，岸田也被指可能插手今次總裁選，「東洋經濟Online」網站周二引述其一名近身幕僚稱，岸田視今次黨總裁選舉是「維持、甚至加強自己在黨內影響力的試金石」。雖然岸田未有明確表態支持何人，但該報道認為他戰略上並不會支持「最大政敵」菅義偉的愛徒小泉；另為了抗衡支持高市的麻生，最終或會成為石破的助力。

《讀賣》周三報道，菅陣營目前聚焦盡力確保小泉能躋身次輪，並最終順利勝出。暫未知如果次輪是由石破對高市，受菅影響無派閥國會議員的投票走向會如何。

（中央社/讀賣新聞/時事通信社/東洋經濟Online）

相關字詞﹕菅義偉 麻生太郎 日本自民黨 高市早苗 小泉進次郎 石破茂 自民黨總裁選舉 岸田文雄

上 / 下一篇新聞