自民黨日揆3熱門 三大元老爭造王 黨總裁選舉今揭盅 石破高市小泉混戰夜訪拉票

選舉由368名國會議員每人一票，加上368張黨員黨友票，合計736票選出。若有候選人奪逾半票數即可當選；若無人取得過半選票，得票最多的兩人將晉身次輪投票，屆時總票數只有419 張，議員依然一人一票，黨員黨友票則化為47個都道府縣各一票，屆時關鍵將在於誰取得較多議員票。日本國會於10月1日開會選出新首相，由於自民黨控制參眾兩院，因此新總裁篤定成為新首相。據《讀賣新聞》訪問361名自民黨國會議員首輪投票意向，加上該報上周初的基層黨員票調查，周三選前最新得票排名首3位依次是石破茂、高市早苗和小泉進次郎，沒人的議員票和黨員票合計得票過半，幾乎肯定須經次輪投票決勝負（見表）。

菅義偉愛徒 小泉頻失言缺後勁

日媒稱，原預料石破和小泉將憑較高黨員票數躋身次輪，然後由在國會議員支持方面有大幅優勢、被視為改革派的小泉勝出。但小泉正式參選後頻失言，黨內質疑他無法勝任首相面對國會質詢的聲音增加，支持度跌落第3。分析認為如決選由石破對決高市，自民黨將面臨「終極選擇」。

日媒指出，立場左傾的石破向來被視為自民黨內的「反對派」，該黨國會議員基本難以接受其政策。而高市屬已故前首相安倍晉三生前的愛將，其基本盤來自黨內保守勢力，但她的極右主張令部分保守派國會議員也憂慮，會令自民黨在大選中流失溫和選票。

另一方面，在派閥陰影猶存下，麻生太郎和岸田文雄各自推舉的候選人晉身次輪的機會甚微，因此他們派閥或原派閥國會議員的次輪投票意向極有可能左右戰果，尤其仍保留的派閥「志公會」（通稱麻生派）擁54張國會議員票，令麻生成為關鍵「造王者」之一。高市陣營周三派出選舉對策本部長、前外相中曾根弘文到訪麻生的辦公室，被視為尋求麻生派支持。《讀賣》指，石破縱使向來和麻生不咬弦，其陣營亦傳出尋求麻生支持的呼聲。共同社報道，石破昨跟麻生於東京都內會面，請求對方支援；此前石破亦已會見菅義偉。

小泉更早於周二親身拜會麻生本人「救亡」，被質疑向建制派求援是背叛改革派，小泉回應稱「在選舉中請求更多人支持是理所當然」，認為自民黨具影響力高層中「也有改革派議員」。《產經新聞》昨指小泉到首相官邸夜訪岸田，尋求對方支持。

麻生指示旗下議員支持高市

《讀賣》亦報道，三大熱門陣營更放眼爭取麻生派首輪便放棄支持原本屬意的候選人，為自家陣營配票，尋求避免次輪「生死戰」。時事通信社周二引述麻生身邊人士稱，麻生相信如高市能晉身次輪決選，支持她會是「較好選擇」。《產經新聞》昨晚報道，麻生指示旗下派閥國會議員在首輪投票中便支持高市。

岸田保影響力或成石破助力

此外，岸田也被指可能插手今次總裁選，「東洋經濟Online」網站周二引述其一名近身幕僚稱，岸田視今次黨總裁選舉是「維持、甚至加強自己在黨內影響力的試金石」。雖然岸田未有明確表態支持何人，但該報道認為他戰略上並不會支持「最大政敵」菅義偉的愛徒小泉；另為了抗衡支持高市的麻生，最終或會成為石破的助力。

《讀賣》周三報道，菅陣營目前聚焦盡力確保小泉能躋身次輪，並最終順利勝出。暫未知如果次輪是由石破對高市，受菅影響無派閥國會議員的投票走向會如何。

（中央社/讀賣新聞/時事通信社/東洋經濟Online）