拜登聯大告別演說 稱管控與華競爭

拜登演說長約20分鐘，圍繞多項議題，談及與華關係時，他表示，美國尋求負責任地管控與中國競爭，避免演變成衝突的同時，美國也需要堅持原則。拜登說，為美國民眾及各地人民利益，美方隨時準備好就迫切挑戰上與中方合作。他亦提到近期恢復與中國合作，阻止致命麻醉藥芬太尼的流通，並對有關合作表示肯定。

拜登又稱，美國反對不公平經濟競爭、反對其他國家在南海的軍事脅迫，並強調維護台灣海峽和平穩定，以及保護美國最先進技術不被用於對付美國及伙伴。他又指出，美國將繼續加強在印太地區的聯盟和伙伴網絡，稱伙伴關係並非針對任何國家，而是印太地區自由、開放、安全與和平的基石。

澤連斯基：俄只能被迫和平

此外，烏克蘭總統澤連斯基周二在聯合國安理會特別會議上發言，表示俄羅斯只能被迫達成和平解決方案，因為他絕對不會就與莫斯科結束戰爭的條件談判。 他說，結束俄羅斯兩年入侵的任何方法，必須基於聯合國憲章。克里姆林宮周三回應稱，「迫使俄羅斯達致和平將是一個致命錯誤」。

（紐約時報/美國白宮網站/法新社）