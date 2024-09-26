拜登聯大告別演說 稱管控與華競爭

【明報專訊】美國總統拜登周二（24日）最後一次以總統身分在聯合國大會發表演說，讚揚自己為烏克蘭抵禦俄羅斯入侵及恢復美國參與全球事務所作的努力同時，亦提及中美關係。他表示，美國尋求管控與中國競爭，避免演變成衝突。
拜登演說長約20分鐘，圍繞多項議題，談及與華關係時，他表示，美國尋求負責任地管控與中國競爭，避免演變成衝突的同時，美國也需要堅持原則。拜登說，為美國民眾及各地人民利益，美方隨時準備好就迫切挑戰上與中方合作。他亦提到近期恢復與中國合作，阻止致命麻醉藥芬太尼的流通，並對有關合作表示肯定。
拜登又稱，美國反對不公平經濟競爭、反對其他國家在南海的軍事脅迫，並強調維護台灣海峽和平穩定，以及保護美國最先進技術不被用於對付美國及伙伴。他又指出，美國將繼續加強在印太地區的聯盟和伙伴網絡，稱伙伴關係並非針對任何國家，而是印太地區自由、開放、安全與和平的基石。
澤連斯基：俄只能被迫和平
此外，烏克蘭總統澤連斯基周二在聯合國安理會特別會議上發言，表示俄羅斯只能被迫達成和平解決方案，因為他絕對不會就與莫斯科結束戰爭的條件談判。 他說，結束俄羅斯兩年入侵的任何方法，必須基於聯合國憲章。克里姆林宮周三回應稱，「迫使俄羅斯達致和平將是一個致命錯誤」。