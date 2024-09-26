真主黨導彈首深入特拉維夫被截

真主黨發表聲明稱，他們周三早上6時30分，向摩薩德總部發射一枚Qader 1彈道導彈，「這個總部要對暗殺（真主黨）領導人、傳呼機和無線電裝置爆炸事件負責」。聲明所指的是真主黨成員使用的數千個呼機和對講機上周幾乎同時爆炸，造成嚴重傷亡，以及上周以軍空襲黎巴嫩造成數十人死亡，當中包括一名真主黨高級指揮官。

以軍表示，在偵測到一枚地對地導彈從黎巴嫩越境來襲後，防空系統將之攔截。以軍發言人紹沙尼稱，該支重型導彈飛向特拉維夫的平民區，而摩薩德總部並不在該地區。這是真主黨導彈首次飛至距離以黎邊境逾100公里的特拉維夫。軍事分析家卡瓦吉稱，這是真主黨首次向以色列發射彈道導彈，並指是由伊朗生產，「它們都是飛毛腿導彈的變種，射程不超過300公里」。

以色列周一大規模空襲真主黨，造成逾560人死亡，是自黎巴嫩1990年內戰結束以來最致命的一天。黎巴嫩外長哈比卜表示，在以色列近日展開空襲前，黎巴嫩已約有11萬人流離失所，現已激增至接近50萬人。以色列昨繼續轟炸黎巴嫩，空襲貝魯特北部一條村造成3死9人受傷。以軍昨稱擊中60處真主黨目標。

以將領發言惹地面戰揣測

以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）周三對在接壤黎巴嫩邊境的士兵表示，目前的空襲是「為了士兵進入黎境、繼續羞辱真主黨的準備」。其發言引發以色列準備地面戰的揣測。

英遣兵塞浦路斯助撤公民

鑑於以黎局勢惡化，英國外交周二宣布派700名士兵前往塞浦路斯，為隨時從黎巴嫩緊急撤走英國公民作準備。美國駐黎巴嫩大使館同日亦呼籲在黎美國公民盡可能訂機票離開。

（路透社/法新社/衛報/霍士新聞）