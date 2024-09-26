聯大撻伐大傷亡襲擊 以美受圍攻 加強打擊哈馬斯真主黨 以總理國內民望回升

【明報專訊】第79屆聯合國大會一般性辯論周二（24日）展開，多國領袖就持續近一年以軍在加沙對付哈馬斯的戰爭以至過去一個星期在黎巴嫩造成大量傷亡的襲擊，譴責以色列和長期支持它的美國，令兩國成為眾矢之的。以色列總理內塔尼亞胡將於周五在聯大發言。民調顯示，以軍近月加強打擊哈馬斯和黎巴嫩真主黨，令內塔尼亞胡的國內民望回升。
幾乎所有周二在聯大發言的領袖，都呼籲結束以哈戰爭及日益暴力的以黎衝突。儘管部分人認同哈馬斯不應先突襲以色列，但普遍認為以國報復過火。歐洲理事會主席米歇爾說，以色列有生存權也有自衛權，但不應對它軍事目標區域內的普通百姓發動「集體懲罰」。
土總統斥以總理如希特勒
一直高調譴責以軍攻擊加沙的土耳其總統埃爾多安，形容內塔尼亞胡猶如二戰德國領袖希特勒，說：「正如70年多前的希特勒一樣，內塔尼亞胡及其謀殺網絡也必須受『人類聯盟』阻止。」他同時批評聯合國不作為，「在加沙，不僅兒童正在死去，聯合國系統也瀕臨死亡。西方聲稱要捍衛的價值觀正在消亡……聯合國安理會，你們還在等什麼。」埃爾多安也暗批美國，「那些據稱在現階段致力斡旋停火的人，卻繼續向以色列提供武器和彈藥，讓它繼續屠殺」。拉美國家領袖亦狠批以色列。周二首先發言的巴西總統勞拉表示，這場由恐怖主義行動開始的戰爭，現已變成對整個巴人的集體懲罰，「防衛權變成復仇權」。哥倫比亞總統佩特羅譴責內塔尼亞胡是「罪犯」，在加沙實行種族滅絕。
「防衛權變復仇權」 平民遭殃
對於近日以軍大規模轟炸黎巴嫩，並可能爆發全面戰爭，許多聯合國成員國表示憂慮。聯合國安理會將在香港時間周四早上6時開會商討以黎局勢。
不過，加強打擊真主黨和哈馬斯，令內塔尼亞胡支持度從去年哈馬斯突襲後的低點反彈，其領導的利庫德集團在民調中重登首位。7月底以軍在24小時內於黎巴嫩貝魯特和伊朗德黑蘭先後殺死真主黨和哈馬斯高層，利庫德集團的支持度隨即顯著回升，這好轉趨勢近幾周持續，而這正值以軍加大力度攻擊真主黨。民調專家及政治分析家謝恩德林（Dahlia Scheindlin）表示，內塔尼亞胡支持度已從戰爭後的一落千丈恢復過來，而將焦點轉到真主黨對內塔尼亞胡有利，因以色列至今未達成摧毁哈馬斯、讓百名人質回家的承諾。最新民調顯示，大部分國民支持以軍對真主黨採取軍事行動。
（Politico/法新社/金融時報/中央社）