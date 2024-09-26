聯大撻伐大傷亡襲擊 以美受圍攻 加強打擊哈馬斯真主黨 以總理國內民望回升

幾乎所有周二在聯大發言的領袖，都呼籲結束以哈戰爭及日益暴力的以黎衝突。儘管部分人認同哈馬斯不應先突襲以色列，但普遍認為以國報復過火。歐洲理事會主席米歇爾說，以色列有生存權也有自衛權，但不應對它軍事目標區域內的普通百姓發動「集體懲罰」。

土總統斥以總理如希特勒

一直高調譴責以軍攻擊加沙的土耳其總統埃爾多安，形容內塔尼亞胡猶如二戰德國領袖希特勒，說：「正如70年多前的希特勒一樣，內塔尼亞胡及其謀殺網絡也必須受『人類聯盟』阻止。」他同時批評聯合國不作為，「在加沙，不僅兒童正在死去，聯合國系統也瀕臨死亡。西方聲稱要捍衛的價值觀正在消亡……聯合國安理會，你們還在等什麼。」埃爾多安也暗批美國，「那些據稱在現階段致力斡旋停火的人，卻繼續向以色列提供武器和彈藥，讓它繼續屠殺」。拉美國家領袖亦狠批以色列。周二首先發言的巴西總統勞拉表示，這場由恐怖主義行動開始的戰爭，現已變成對整個巴人的集體懲罰，「防衛權變成復仇權」。哥倫比亞總統佩特羅譴責內塔尼亞胡是「罪犯」，在加沙實行種族滅絕。

「防衛權變復仇權」 平民遭殃

對於近日以軍大規模轟炸黎巴嫩，並可能爆發全面戰爭，許多聯合國成員國表示憂慮。聯合國安理會將在香港時間周四早上6時開會商討以黎局勢。

不過，加強打擊真主黨和哈馬斯，令內塔尼亞胡支持度從去年哈馬斯突襲後的低點反彈，其領導的利庫德集團在民調中重登首位。7月底以軍在24小時內於黎巴嫩貝魯特和伊朗德黑蘭先後殺死真主黨和哈馬斯高層，利庫德集團的支持度隨即顯著回升，這好轉趨勢近幾周持續，而這正值以軍加大力度攻擊真主黨。民調專家及政治分析家謝恩德林（Dahlia Scheindlin）表示，內塔尼亞胡支持度已從戰爭後的一落千丈恢復過來，而將焦點轉到真主黨對內塔尼亞胡有利，因以色列至今未達成摧毁哈馬斯、讓百名人質回家的承諾。最新民調顯示，大部分國民支持以軍對真主黨採取軍事行動。

（Politico/法新社/金融時報/中央社）