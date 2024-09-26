病婦瑞士「自殺艙」安樂死不合法 警拘數人

注氮氣5分鐘內奪命

這種外型如太空艙的「Sarco自殺艙」屬於非牟利組織「解脫國際」（Exit International），以立體打印技術製造，使用者進入並關好艙門後，要先回答身分和確認要了結生命等問題，通過後按下按鈕，艙內就會注入氮氣。發明Sarco、有「死亡醫生」稱號的尼奇克（Philip Nitschke）7月介紹稱，按鈕後艙內氧氣含量會在少於30秒內由正常的21%跌至0.05%，內裏的人會快速失去意識，然後在約5分鐘內死亡。

自殺的美國婦人周一下午到瑞士與德國接壤邊境一處叢林使用Sarco自殺。「解脫國際」旗下的瑞士協助死亡團體「最後的避難所」（The Last Resort）發表聲明，稱死者是來自美國中西部的一名64歲婦人，指她「多年來一直因嚴重的免疫缺陷相關問題而受苦」。婦人在入艙前發表聲明，稱在斷定患上導致她嚴重痛楚的病症後已有意自殺兩年。「最後的避難所」共同主席威利特（Florian Willet）是唯一在場者。警方接到消息趕到時發現自殺艙內有人，已無生命迹象，遺體被帶走檢驗。

Sarco在瑞士引發一連串法律和道德問題。瑞士法例容許一個人在沒有「外部協助」下自殺。內政部長鮑默-施奈德（Élisabeth Baume-Schneider）周一向國會議員表示，這種自殺艙並「不合法」，因為它不符合產品安全法例的要求，所用氮氣也不符合化學品條例。北部沙夫豪森邦的檢察官表示，當局早已警告不可以在瑞士使用Sarco。沙夫豪森邦警方發表聲明稱，檢察官「以涉嫌誘導、協助和教唆自殺罪名對數人提起刑事訴訟……已有數人被警方拘留」。

（法新社/衛報/CBS/每日郵報）