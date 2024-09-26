Tg轉軚允向「有效法理要求」政府供資料

Tg由擁有俄羅斯、法國和阿聯酋國籍的杜羅夫（Pavel Durov，圖）於2013年在俄羅斯創辦，這套加密及自毁信息的即時通訊程式最大賣點之一是不會公開用戶身分，就算俄羅斯政府持續多年施壓，杜羅夫都沒有屈服。現為Tg行政總裁的杜羅夫上月底在法國被捕，理由是他被指控未能採取行動，防止危險使用Tg或將之作為犯罪用途，包括戀童物品、非法藥物和黑客軟件等。

保密用戶身分政策大調整

報道引述法國檢方稱，自杜羅夫被捕後，Tg已經立即改變政策，將一些懷疑涉及非法活動的用戶資料交給當局，包括電話號碼和IP位址等可以直接得知用戶位置的資訊。現時保釋外出的杜羅夫周一晚在Tg發文，承認該平台被用作非法活動，稱其公司已更新服務和私隱政策條款，表明「在相關當局提出有效法理要求下，那些違反我們規則的人，其IP位址和電話號碼可以被披露」，並會在每季的透明度報告公開所有被供給各國執法部門的用戶資料。

法國檢方表示，杜羅夫目前的合作態度與之前大相逕庭，以往Tg甚少回應當局交出疑犯資料的要求，除非涉及恐怖主義威脅。檢方又稱，當局沒有與Tg或杜羅夫達成涉及合作的正式協議。杜羅夫仍被法國當局調查，每周兩次到巴黎警署報到。

（華爾街日報/CNN）