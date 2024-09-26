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華商品扮「美製」 網上搶選舉商機

【明報專訊】美國大選的周邊選舉商品生意利潤可觀，但在美中貿易關係緊張大環境下，中國製造的選舉商品銷情受影響。《金融時報》分析發現，有中國商人利用虛報產地開拓網上直銷，且憑「抽水」能力迅速而成功吸金，這引起美國生產商忿懣利潤被瓜分和指摘破壞公平競爭。

《金融時報》周二報道，儘管共和、民主兩黨官網所售的競選產品俱屬美國製造，可是亞馬遜購物網站上，超過九成暢銷的支持特朗普、賀錦麗旗幟和帽子，都是產自中國。

「抽水」速度快搶先機

中國工廠過去多年常為美國供應競選零售商品。中國商人利用互聯網擷圖配上自家設計，就能製作各式支持特朗普、賀錦麗商品。他們還反應迅速，例如特朗普7月避過暗殺後不足24小時便推出相應的新產品。顧問公司人士表示，這在美國最少需要一兩星期。

受訪的中國義烏市生產商表示，他們的商品雖然價廉物美，惟因中美貿易關係緊張，美國商人轉用越南、柬埔塞製品，他們所接的批發訂單較上屆2020年少了兩三成。他們遂改用購物網，推廣直銷特朗普、賀錦麗的競選商品。他們承認為吸引美國的愛國買家，在亞馬遜網頁上表示有關商品是「美國製造」，但通關時的原產地標示為「中國」。

美國去年對華貿易逆差大幅收窄，美國從中國進口的商品額為4272億美元（33,259億港元），同比下降了20%。

（金融時報）

（2024美國大選）

相關字詞﹕直銷 零售 中美經貿 2024美國總統大選

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