民粹政策爭民心 經濟學者質疑

47%選民贊成加關稅 無學者支持

2007年諾貝爾獎得主、哈佛大學經濟學家馬斯金（Eric Maskin）指出，特朗普傾向以聽起來簡單的解決方案處理複雜問題，這是民粹主義標誌，也鼓勵到對手跟風。一些政策例如對服務行業從業員所得小費豁免徵稅，正是由特朗普率先提出，然後被賀錦麗採納。不過WSJ報告顯示，縱有79%選民贊成，反對的經濟學者卻達87%。經濟學者認為倘若實施，只有少數低薪工人受惠，政策卻扭曲了勞動市場、製造財務漏洞和擴大赤字。

至於特朗普主張對所有進口美國貨物加徵20%關稅，47%受訪選民表示贊成，卻無一受訪經濟學者支持。包括保守派的學者指出，此舉將使物價變貴，削弱要使用進口貨投放於生產的下游公司的競爭力。

賀錦麗提出的禁止對食物等糧油雜貨哄抬物價，贏得72%選民支持，但68%經濟學者反對，認為會干擾市場經濟。馬斯金表示，較高定價有助平衡供需。

在選情激烈下，經濟學家的意見比不上爭取選民支持來得重要。加州大學經濟學者夏皮羅（Carl Shapiro）等專家指出，大眾與專家對政策的觀感分歧，是公眾日益不信任專家和學術機構的又一例子。

（華爾街日報）

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