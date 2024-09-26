特朗普倡新美國工業主義 搶中德韓飯碗 允任命製造業大使招攬外企設廠

特朗普周二在喬治亞州薩凡納（Savannah）的競選集會上表示，「新美國工業主義」將創造成千上萬的職位、提高工資，為國家引進數以萬億計的財富，「使美國成為製造業強國，一如多年以前那樣」。他說：「在我領導下，我們將取回其他國家的工作……美國工人毋須再擔心職位流失到外國，反而是外國要擔心職位流失到美國。」

在演說中， 特朗普直接點名中國及德國、韓國這兩個美國盟友，表示「投票給特朗普，你會看到曾經大規模外流的製造業從中國回到賓夕法尼亞，從韓國回到北卡羅萊納州，從德國返回喬治亞州，還有很多其他地方！」。他還強調：「我希望德國的汽車公司變成美國的汽車公司，我希望他們在這裏建設工廠。」

特朗普補充稱，如果當選將對每輛從墨西哥進口的汽車徵收100%的關稅。他又表示，為使外國企業把生產重心搬到美國，將把公司稅率由現時21%減至15%，放寬監管、加快環評，為提供廠房用地設立「聯邦土地特區」，以及任命「製造業大使」游說招攬海外公司遷到美國。

分析料掀保護主義 汽車業動盪

分析指出，特朗普上述策略的潛在問題，例如減公司稅、加關稅或許能使部分企業轉移到美國生產，但並非沒有代價，例如惹起貿易伙伴報復、引起通脹等。康奈爾大學學者普拉薩德（Eswar Prasad）說：「特朗普的政策大概會在全球掀起保護主義新紀元，使貿易一體化、消費者和企業積累的利益大倒退。」

此外，美聯社指出，如果特朗普的想法付諸實行，可能將引起美國汽車業巨大動盪。目前許多汽車製造商在墨西哥或其他國家生產較小型和較廉價的汽車，墨西哥較低的勞動力成本有助於企業保持一定利潤。另一方面，德國和其他外國汽車製造商早已在美國設立大規模的生產基地。

多個民調反映，經濟是今屆美國大選選民最關切的議題。民主黨總統候選人賀錦麗預定於香港時間周四凌晨約3時，在另一關鍵游離州賓夕凡尼亞匹茲堡經濟學會發表振興本土生產等計劃。消息人士透露，她將概述「務實」經濟願景和支持國內製造業的新措施，點出特朗普的稅務政策只有利於富人而非打工仔。

賀錦麗民望擴優勢 經濟得分落後收窄

周二發表的路透社/Ipsos民調顯示，賀錦麗的全國支持度為46.61%，高於特朗普的40.48%，這反映賀錦麗的領先優勢進一步擴大。不過，單就「經濟、失業、就業」政策來說，特朗普仍佔有優勢，約有43%選民支持，領先賀錦麗約兩個百分點，然而此優勢正在收窄。

（紐約時報/金融時報/路透社/彭博社）

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