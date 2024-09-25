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倡韓走第三道路 與朝「對抗共存」

【明報專訊】韓國駐港總領事館與韓國民主和平統一諮詢機構周二（24日）假香港麗思卡爾頓酒店舉辦「韓半島論壇」，主講嘉賓除了前文提到的韓國學者金興圭，還有來自美國的香港城市大學公共及國際事務學系教授林丹（Daniel Lynch）。

金興圭演講時指出，尹錫悅政府對朝鮮威脅的回應是「價值觀外交」，形同全面接受美方提出的「民主 vs. 專制」框架，以冷戰世界觀取代以往的對冲外交或平衡外交，堅定以韓美同盟為基礎，並嘗試發揮積極角色。惟挑戰在於例如世界邁向中俄影響力增長幅度大於美國/西方的趨勢、韓國跟中俄關係惡化造成的代價愈來愈有可能比預期更高，以至特朗普回朝機會增加等。他認為韓國可以考慮「第三道路」，即仍以同盟為先，但跟其他大國有更多合作，而對朝鮮採取「對抗性共存的戰略」，並跟其他定位相似的中等強權國家合作，積極參與建立新的國際秩序等。

城大學者觀望中美外交影響力競爭

林丹的演講則較側重於探討中美角力。他對中美終將出現強權交接（即中國取代美國成為全球頭號強權）的說法提出質疑，指中國正同時面對嚴峻的經濟（放緩）、人口（下跌）和公共衛生問題，拖慢增長速度，因此中國即使「在絕對意義上」（指總體數字）保持財富和國力增長，但能否「在相對意義上」（指跟美國比較）增長仍有疑問——即使中國仍錄得每年4%的增長速度，但在美國也保持2%年度增長下，北京起碼要到2042年才能追上，更何况中國能否維持在未來18年維持快速增長不無疑問。被本報問到即使中國經濟上不能完全追上甚至超越美國，但國力趨近是否足以改變其他國家的觀感，令中國在外交影響力競爭佔上風，林奇承認完全有這可能，而這點正是未來觀望方向。

相關字詞﹕尹錫悅 中美角力 金興圭 韓國

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