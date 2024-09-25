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朝俄走近構壓力 需防區內「黑天鵝」

【明報專訊】東北亞局勢近年最重要的變化，莫過於朝鮮和俄羅斯高調提升戰略協作關係。韓國亞洲大學美中政策研究所所長金興圭向本報表示，朝俄走近確對韓國構成戰略壓力，但認為北京同樣有所關切，不認為中國有興趣以冷戰式陣營對抗政治來推進外交。

韓鮮最高領導人金正恩去年9月訪俄，提升兩國關係至新的戰略水平。至今年6月，俄羅斯總統普京回訪朝鮮，雙方正式簽訂「全面戰略伙伴關係協議」。外界懷疑朝鮮就入侵烏克蘭的俄羅斯提供武器彈藥，俄方則以支援朝鮮發展導彈和太空技術作交換。

金興圭分析，鑑於19世紀末的歷史噩夢（指俄日爭奪控制朝鮮半島），朝鮮半島民眾皆擔心俄羅斯靠近和對東北亞的潛在野心，只是朝俄目前處於各取所需的狀態，但這不代表值得去改變半島以至東北亞現狀，「這是為何中國也對（朝俄）雙邊合作有非常特別的關注」。他形容俄羅斯正為東北亞安全帶來新變數，在韓方看來，如果俄羅斯提供朝鮮無法自行研發的軍事科技，則會對韓國安全帶來「重大麻煩」，韓方在傳統軍事力量的優勢，將被朝鮮以核武抵消，進而打破朝鮮半島的微妙力量平衡，就連中國也都感受到麻煩。

指中俄朝「同牀異夢」 華自行推進利益

儘管朝鮮是僅有公然主張「新冷戰」論述的國家——中美官方一直避免如此定調，主張中、俄、朝對抗美、日、韓陣營，但金興圭認為中俄朝不能簡單劃歸為「威權政權陣營」，在其看來中國跟俄、朝「頗不一樣」，北京不再單純依賴冷戰式「陣營對抗政治」來形塑外交政策，中俄朝實際上是「同牀異夢」，俄朝合作不會促成聯同中國的三邊合作。他認為中國以「自己方式」推進利益，例如北京在朝鮮半島問題採取平衡策略。

在東亞地區充斥朝鮮半島、台海、東海和南海等國際衝突危機熱點下，地區戰爭爆發的可能性會有多大？金興圭認為，區內各方勢力傾向維持現狀（例如中俄皆不希望改變朝鮮半島現狀，以免付出高昂代價），但仍不能排除會發生「黑天鵝」事件，這也是為何各國正為應對最壞情况作好準備。

相關字詞﹕新冷戰 中朝關係 中美角力 俄朝關係 金興圭 朝鮮半島局勢 東北亞 朝鮮 韓國

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