專訪韓國前政府部門顧問外交學者金興圭 韓朝變調南北關係 「各行各路保執政」

明報記者 洪明超、周宏量

在去年底朝鮮勞動黨八屆九中全會上，金正恩表明要重新定義朝韓關係和統一政策，表明朝韓「再非同族關係、同質關係，而且完全固定為敵對的兩國關係、戰爭中的兩個交戰國關係」。到上月，尹錫悅正式發表「8‧15統一綱領」，主張尋求由首爾領導、「建基於自由、和平和繁榮的韓國統一」，提出三大願景、三大策略和七大行動計劃，當中三大策略包括韓國加強自身國力、向朝鮮人民宣揚韓方統一抱負，以及在國際社會增進支持。

尹領導保守派深信理念「遠更優越」

曾為尹錫悅的政府交接團隊中就韓朝統一問題擔任專家委員的金興圭，此行是為韓國駐港總領事館有份主辦的「韓半島論壇」擔任主講嘉賓（見另稿）。談到韓朝重新定調南北關係，金興圭認為雙方受國內因素影響大於外部因素——以韓國為例，尹錫悅正領導保守派政府，其對統一的方式和路線主張形同「整個韓國保守派願望和目標的結晶」。他認為尹錫悅一改前任文在寅政府嘗試先理解韓朝差異再「漸進」促成統一的取態，主張尋求基於自由、民主等韓方價值來統一，反映其政府深信韓方的意識形態和理念「遠更優越」。

金興圭認為，朝鮮放棄「同族」論述，將對韓關係定性為「國與國關係」，其實反映金正恩就對韓競爭「已失去信心」，故積極阻撓跟韓方的溝通交流。他解釋，朝鮮積極發展核武和導彈，是對韓國以至美韓同盟在軍事實力上的絕對優勢，以及朝鮮經濟遠遠落後韓國的現實感恐懼，憂慮未來會被武力統一；朝鮮還憂慮自由、民主等價值將更受半島民眾、尤其是年輕一代的歡迎。

朝政策取態具侵略 本質屬防禦

「朝鮮（政策取態）表面看來雖具侵略性，本質上卻是防禦性。」金興圭解釋，如果朝鮮被認為是獨立主權國家，會受到國際法等國際關係原則保護，對朝鮮安全有好處。他總結道，韓朝各自論述都是展示「要走自己的路」的信息，短期內都不會把統一視為重要目標，反而致力加強國內民眾對政府論述的忠誠。