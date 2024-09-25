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美牽頭組「融資網絡」 抗華壟斷關鍵礦產

【明報專訊】以美國為首逾10國組成的「礦物安全伙伴關係」 （Minerals Security Partnership，MSP）周一（23日）在紐約推出新「融資網絡」，盼加強合作打破「中國對關鍵礦產供應的控制」。

這個名為「礦物安全伙伴關係融資網絡」旨在克服因投資不足，阻礙在中國以外地區發展鋰、鎳和稀土等關鍵戰略材料供應鏈的問題。這些礦物廣泛用於現代製造業，以及電動車和風力渦輪機等技術，對能源過渡至關重要。MSP融資網絡將協調政府、出口信貸機構、開發金融機構及公共投資基金，共同為關鍵礦產開發項目提供融資和降低風險，並吸引私人投資。MSP在聲明中，列出已得到MSP成員國支持的10個關鍵礦產項目。

MSP盼助低收入國融資採礦

美國國務院經濟增長、能源和環境事務副國務卿費爾南德斯（Jose Fernandez）表示，MSP目前正評估另外30個關鍵礦產開採項目。他稱「中國正採取壟斷者的策略排除競爭」，又透過「過度生產及掠奪性定價」以保持其對全球關鍵礦產供應的控制。

與美國國務院合作推廣關鍵礦產供應鏈投資的非政府組織「SAFE關鍵礦產策略中心」主任亨特表示，MSP希望為中國以外國家提供融資，尤其是低收入國家。美國國際開發金融公司將發布一份意向書，為坦桑尼亞一個採礦項目提供債務融資，該項目將削弱中國和印尼對鎳供應鏈的控制。中國企業目前控制全球九成的稀土加工產能、逾半用於電動車電池的關鍵礦物加工產能。

MSP於2022年成立，成員包括美國、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、印度、意大利、日本、韓國、挪威、瑞典、英國和歐盟。

（金融時報/日經亞洲）

相關字詞﹕供應鏈 礦物 稀土 中國

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