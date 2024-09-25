分析：豪賭「以戰止戰」 以打地面戰未必有利

【明報專訊】以色列過去一周大力打擊真主黨，涉嫌在上周利用其通訊工具發動木馬式襲擊、殲滅多名高級指揮官，以至本周一的一天內發動1600次空襲炸死炸傷超過2000人，令人憂慮第三次以黎戰爭一觸即發。美國傳媒分析指出，以色列正實行一場高風險的「豪賭」，尋求「藉升級局勢以緩和局勢」（escalate to deescalate） ，迫使近月持續騷擾以色列北部的真主黨退讓。不過，一旦真主黨拒絕撤走，而已分身乏術的以軍若選擇攻入南黎與訓練有素的真主黨開戰，對以色列來說後果難料。
真主黨的傳呼機和對講機上周連環爆炸，以色列被指是幕後黑手。在現代戰爭中，破壞敵方的通訊能力通常是發動地面攻勢的前奏，但分析指也可能只是以色列試圖向真主黨展示威懾力。美國有線新聞網絡（CNN）指出，以色列希望令真主黨感到重創，且擔憂平民再受傷害，因此同意撤到利塔尼河（Litani River）以北地區，去除他們以導彈襲擊以色列北部的能力，並讓以國北部平民能重返家園，但要真主黨領袖納斯魯拉如此示弱並不容易。
盼逼真主黨妥協撤出南黎
《紐約時報》也指出，以色列近日加強攻擊真主黨也是希望迫使他們撤出南黎。以色列官員相信，如果能令真主黨付出更大代價，包括美國在內的外交官，就愈容易說服真主黨妥協，只是真主黨至今矢言不屈服，會繼續攻擊以色列直至以哈停火。
專家質疑以軍難撐3條戰線
至於局勢如何發展，美國智庫大西洋理事會分析文章指出，這取決於真主黨，若它拒絕撤至利塔尼河以北，那麼以軍會繼續轟炸真主黨的目標，一旦這招仍不奏效，就可能被迫發動地面戰。不過，目前以軍仍在加沙作戰，也在約旦河西岸加強行動，兵力捉襟見肘，專家質疑以色列能否同時應對3條戰線，且比起哈馬斯在加沙，真主黨在黎巴嫩控制更多土地和山區，真主黨民兵也更訓練有素，防禦工事也更精密。CNN也指出，疲憊的以兵若與作戰經驗豐富的真主黨爆發全面地面戰，將為以色列帶來災難性影響。