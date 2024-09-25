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以稱殺真主黨高層 拜登警告爆全面戰 承受34年來最大攻勢 黎斥滅絕戰爭

【明報專訊】以色列國防軍周一起對黎巴嫩真主黨發動代號為「北箭」（Northern Arrows）的攻擊，於一天之內空襲黎巴嫩1600次。黎方指造成558死1835傷，是該國自1990年內戰結束後「最致命的一天」，看守總理斥以色列對黎南村鎮發動「滅絕戰」。以軍昨天展開第二天廣泛轟炸行動，針對真主黨分佈首都貝魯特及南部的據點，殺死一名真主黨指揮官在內的最少6人；以軍參謀長聲言要加快進攻不容真主黨有喘息時間。國際領袖勸喻交火雙方避免擴大戰事；美國總統拜登、聯合國安理會秘書長古特雷斯昨皆警告，以黎有爆發全面戰爭的危機。法國和埃及呼籲聯合國召開緊急會議介入。

黎巴嫩真主黨上周疑遭以色列策劃的傳呼機及對講機爆炸襲擊後，雙方上周六起戰鬥升級，互有轟炸。黎巴嫩當地時間周一早上約6時半開始，延續至晚上的第一波以軍空襲，主要攻擊黎南，另包括貝卡山谷局部地區和首都貝魯特南郊地區一棟建築。黎國衛生部長阿比阿德（Firass Abiad）稱周一襲擊共造成最少558人死亡，包括50名兒童、94名婦女，傷者最少1835人；救護車和消防車亦受以軍攻擊，致4名緊急救助人員殉職。真主黨周一曾表示以軍空襲針對攻擊其第3號人物、導彈部隊指揮官卡拉基（Ali Karake），但指卡拉基已轉往安全地點。

周一轟炸殺50兒童94婦女

踏入周二，以軍出動戰機繼續空襲真主黨在黎南的火箭炮發射點、武器庫和軍事建築等，以及身處貝魯特南郊人煙稠密達希亞（Dahiya）的真主黨指揮官。以軍稱，在達希亞擊殺了真主黨導彈和火箭網絡指揮官庫貝西（Ibrahim Mohammed Kobeissi）。黎巴嫩衛生部稱以軍周二的攻擊造成最少6死15傷。

另一方面，真主黨表示周一晚通宵達旦發射了逾200枚火箭炮，包括新型Fadi-3，攻擊遠至海法市等以色列北部的軍事基地、火藥廠、機場等目標，炸毁了納夫塔利基地第146師的後勤倉庫。以軍昨晨表示偵測到約55枚越境的拋射物，大都被攔截。真主黨另稱，以色列向黎巴嫩東北部貝卡山谷投放附有「非常危險」條碼的傳單，民眾一旦用手機掃描條碼將失去手機上所有資料。以軍沒有回應。

黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）周一在內閣會議上，指摘以色列的軍事行動說：「以色列對黎巴嫩的持續侵略從任何意義上來說都是一場滅絕戰爭，也是一項旨在摧毁黎巴嫩村莊和城鎮的破壞性計劃。」

以黎衝突升級引發爆發全面戰爭的憂慮。伊朗總統佩澤希齊揚質疑以色列存心「佈下陷阱」想扯伊朗捲入戰事。他周二接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，「不能讓黎巴嫩在以色列手裏成為又一個加沙」。

周二在紐約的聯合國大會上，多名領導人皆就這兩天的以黎局勢發表講話。美國總統拜登呼籲以外交辦法解決以色列對真主黨的攻擊，說：「（在黎巴嫩的）全面戰爭不符合任何人的利益。即使局勢升級，外交解決辦法依然是可能的。」聯合國秘書長古特雷斯說：「我們都應該對事態升級感到震驚。黎巴嫩正陷崩潰（戰爭的）邊緣。」

伊朗轟以設局 王毅表態撐黎

中國外交部長王毅周一在紐約向黎巴嫩外長哈比卜（Abdallah Bou Habib）表明，中國堅定支持黎巴嫩維護主權、安全和民族尊嚴。中國外交部發言人林劍在昨天例行記者會上表示，中方反對和譴責一切傷及無辜平民的行動。

（BBC/路透社/法新社/紐約時報/CNN/NBC）

相關字詞﹕真主黨 以哈戰爭 以色列-哈馬斯戰爭 以色列 黎巴嫩

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