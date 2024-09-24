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聯國《未來契約》 俄提修正「西方利益」遭否決

【明報專訊】為期兩天的聯合國「未來峰會」周日（22日）在紐約聯合國總部舉行，會上通過的《未來契約》（Pact for the Future）旨在承諾加強多邊體制，應對戰爭、環境威脅及科技等21世紀各種挑戰，其間俄羅斯試圖以該契約代表西方利益為由，要求延後表決並提出修正案，但被大比數否決。不過，《未來契約》及其附件都無約束力，是否能夠真正落實備受質疑。

未來峰會周一以143票贊成、7票反對、15票棄權通過《未來契約》及其附件《全球數碼契約》和《子孫後代宣言》。《未來契約》提出56項建議，涵蓋改革和擴大聯合國安理會、聯合國在管理人工智能（AI）角色、逐步淘汰化石燃料、改革多邊金融機構以及使聯合國維和行動現代化，更能預防戰爭。具體構想則包括每兩年舉行一次聯合國全球經濟峰會、建立一個應對流行病、糧食不安全和環境災害的緊急平台，以及設立新的聯合國專家監督機構，就AI帶來的風險提供建議。

俄副外長韋爾希寧就契約提出強調「不干涉國家內政原則」的修正案，使與會國一度延後通過該契約。俄羅斯的反對獲盟友白俄羅斯、朝鮮、伊朗、尼加拉瓜和敘利亞的支持，但修正案隨後被壓倒性否決。

聯合國秘書長古特雷斯表示，《未來契約》目的是「在世界正偏離正軌時，將多邊主義從邊緣拉回來」。

（衛報/法新社）

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