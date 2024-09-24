聯大會議周 澤連斯基晤拜登交「勝利計劃」

游說准烏用西方長程武器

如何為烏克蘭、加沙與蘇丹戰事找出和平方案是今屆聯大辯論焦點。澤連斯基周二將在聯合國安理會會議上發言，周三再到聯大演說，翌日會在白宮與拜登見面，向他展示烏方的「勝利計劃」，之後亦會將計劃提交給美國國會及總統候選人賀錦麗和特朗普。澤連斯基此前透露「勝利計劃」包含多個要點，當中聚焦烏克蘭安全及地緣政治、無限制使用外國的軍援、經濟援助、通過外交手段向俄施壓以結束戰爭等。《彭博社》上周六（21日）引述消息人士報道，澤連斯基本周與拜登見面時，將敦促對方正式邀請烏克蘭加入北約，並承諾持續提供先進武器，作為其「勝利計劃」一部分。消息人士又表示，該計劃還包括烏克蘭加入歐盟的明確途徑。

澤連斯基預計還會游說拜登及西歐國家准許烏軍使用西方長程武器攻擊俄本土，惟拜登周日表示，仍未就此作出決定。澤連斯基周日飛抵美國後，首站就到賓夕法尼亞州參觀一間主要生產155毫米炮彈的兵工廠。

俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平將缺席今次聯大會議，由兩國外長代表出席。今屆聯大議程籠罩在戰爭擴大、全球趨向兩極化的陰影下，外界不看好3場戰事可透過外交手段緩和，全球暖化與海平面上升等氣候變化議題關注度則較低。

（法新社/BBC/中央社）