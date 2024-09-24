上屆點票爭議 親特選委會今年修例火上澆油

當年該州的近500萬張選票，除了投票日的票站投票，也包括提前到票站投票和郵寄投票——在票站投票點票時，拜登僅落後特朗普數千票，到點算郵寄投票時開始反超前。特朗普陣營隨即質疑郵寄選票涉及舞弊，立即入稟要求叫停點算和封存選舉日晚上7時後收到的郵寄投票，但被法院駁回。最終二人得票差距過小，州務卿拉芬斯珀格宣布重新點票，後應特朗普陣營要求以人手點票，但重點後拜登仍以12,284票之差勝出。特朗普陣營又提出以機器點票，到12月最終確認拜登以11,779票之差勝出。惟特朗普一直指摘這是「竊取選舉」，電話錄音更顯示他直至2021年1月2日仍致電拉芬斯珀格，要求對方找出「11,780票」助己反勝。

喬治亞州檢察官去年8月正式控告特朗普涉嫌干預2020年大選點票，觸犯違反敲詐勒索法及教唆公職人員違反誓言等13項罪名，迫使特朗普到當地自首和拍下美國史上首幀卸任總統的獄中「大頭相」。惟特朗普陣營成功以州檢資格質疑為由拖延審訊至今屆大選結束後。

另一邊廂，特朗普陣營尋求在投票和點票過程中建立有利自己的規則。親特朗普的州眾議院議長今年5月以一名極右保守派取代另一名相對溫和的共和黨人進入由5人組成的州選委會，令極右派佔據多數，趕在大選前修訂選舉規則，例如8月時新增規則，授權地方選舉官員拒絕確認選舉結果、獲取「所有選舉相關文件」及對選舉作出「合理調查」，卻沒有為「合理」定義及規限調查範圍，可能造成無理拖延確認。到上周，選委會再通過要以人手點算在票站投下的選票，被質疑會拖慢點票速度。

要求人手點票 遭質疑拖慢速度

在選前才作出連串選舉規則修訂，不止惹來民主黨人炮轟，也勢損害特朗普跟立場相對溫和建制、在上屆大選堅持維護點票結果的州長肯普和州務卿拉芬斯珀格之間的關係。特朗普8月在亞特蘭大競選集會上仍批評二人「不忠誠」，斥其令國家「走進地獄」。拉芬斯珀格便透過法律顧問致函州選委會，指摘修例欠周詳，危及選舉進程，甚至可能違法。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之七）