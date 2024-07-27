明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美國大選●關鍵戰場篇｜人口結構變喬治亞「紅轉紫」 新遷入州民上屆助拜登爆冷 共和黨尋反制

【明報專訊】過去數十年，一如許多美國傳統南方州份，喬治亞州都是共和黨的政治地盤，長期控制州議會，佔據州長、州務卿以至州檢察長等職。惟選民人口結構變化愈來愈明顯，令非裔等有色人種和高學歷選民開始左右選舉大局。2020年大選民主黨總統候選人拜登在這州險勝，翌年1月民主黨在這州的聯邦參議院複選暨特別選舉連贏兩席，都受惠於這股「由紅（親共和黨）轉紫（共和、民主兩黨表現接近）」的趨勢。在共和黨人普遍附和特朗普的所謂「竊取選舉」指控下，州政府開始推出連串爭議措施，被認為有損害非裔選民投票權之嫌。

明報記者

根據FiveThirtyEight網站在2020年大選後不久的分析，喬治亞州「轉色」的最大關鍵，正是州首府兼最大城市亞特蘭大的都會區在特朗普時代「變藍」。位於亞特蘭大市郊的喬治亞第二大縣格威內特（Gwinnett）便是例子，2012年大選共和黨的羅姆尼在此以9個百分點之差奏捷，但2016年大選民主黨希拉里已贏6個百分點，民主黨此後氣勢更盛，政治明星艾布拉姆斯（Stacey Abrams）在2018年喬治亞州長選舉以14個百分點之優勢勝出，2020年大選拜登把優勢擴大到18個百分點，奧索夫則在翌年1月複選以16個百分點之差時當選該州聯邦參議員。類似情况也見諸同樣位於亞特蘭大市郊的科布（Cobb）縣。

稅務優惠吸娛樂業 增種族多元自由派

另有分析認為，喬治亞州經濟穩健成長，生活成本普遍卻低於美國平均，是全美15大宜居州份之一，而且憑藉稅務優惠政策、工會並非必須加入的規定等，過去12年吸引一批影視娛樂製作公司進駐，令喬治亞州蛻變為「南方荷李活」。以上因素間接推高該州的種族多元和自由派選民比例。喬治亞大學政治學系教授布洛克（Charles Bullock）曾指出，共和黨忠實擁躉是居住逾20年的州民，在該州逗留時間較短者則較傾向親民主黨。《亞特蘭大憲政報》（AJC）4月調查報道指，過去3年有約14萬名選民移居喬治亞州，這較2020年大選前同期遷入人數多了5萬人，新遷入者似乎以民主黨選民偏多。

以黑人為例，新聞網站Axios在2022年的報道便引述皮尤統計，稱亞特蘭大都會區在2010至2019年間，黑人移民增加165%，主要大多來自加勒比海和非洲，令當地黑人移民人口高達19萬，僅低於首都華盛頓、邁阿密和紐約。按美國人口普查推算，在2020年大選投票的喬治亞選民有33%是黑人，當日CNN票站民調顯示拜登在非裔選民的支持度比特朗普高出約77個百分點，可想而知這些新選民對拜登最終險勝的重要。

民主黨新星推選民登記 上屆80萬新登記

新移民要轉化成選票才能發揮政治影響力，艾布拉姆斯及其耕耘多年的推動選民登記網絡便是另一關鍵。早在2018年州長選舉時，艾布拉姆斯的競選團隊與盟友便促成逾20萬新登記選民，到2020年大選時，她創立的兩個組織更進一步，促成逾80萬名新選民。

特朗普及共和黨人的「反制」招數是指控存在「虛假選民登記」，在州層面容許「選民挑戰」，例如如果州民知道鄰居已遷往另一個州，即可對其在喬治亞州的投票資格提出挑戰。到今夏，由共和黨人主導的喬治亞州推出註銷外遷或死亡選民登記的網站，卻惹來選民在不知情下被他人冒名註銷個人選民登記的質疑——理論上註銷程序要求輸入選民的姓名、出生日期和所屬縣名，加上駕駛執照號碼和社會安全證最後4個號碼，惟試用者發現系統漏洞百出，即使缺乏身分證明號碼都可以註銷他人投票資格，又沒有向被註銷選民發確認信。美國有色人種協進會表明擔心此舉損害非裔選民投票權，8月去信司法部促請調查。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之七）

相關字詞﹕黑人選民 選民登記 艾布拉姆斯（Stacey Abrams） 美國民主黨 美國共和黨 喬治亞州 2024美國總統大選 美國大選

上 / 下一篇新聞