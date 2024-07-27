美國大選●關鍵戰場篇｜人口結構變喬治亞「紅轉紫」 新遷入州民上屆助拜登爆冷 共和黨尋反制

明報記者

根據FiveThirtyEight網站在2020年大選後不久的分析，喬治亞州「轉色」的最大關鍵，正是州首府兼最大城市亞特蘭大的都會區在特朗普時代「變藍」。位於亞特蘭大市郊的喬治亞第二大縣格威內特（Gwinnett）便是例子，2012年大選共和黨的羅姆尼在此以9個百分點之差奏捷，但2016年大選民主黨希拉里已贏6個百分點，民主黨此後氣勢更盛，政治明星艾布拉姆斯（Stacey Abrams）在2018年喬治亞州長選舉以14個百分點之優勢勝出，2020年大選拜登把優勢擴大到18個百分點，奧索夫則在翌年1月複選以16個百分點之差時當選該州聯邦參議員。類似情况也見諸同樣位於亞特蘭大市郊的科布（Cobb）縣。

稅務優惠吸娛樂業 增種族多元自由派

另有分析認為，喬治亞州經濟穩健成長，生活成本普遍卻低於美國平均，是全美15大宜居州份之一，而且憑藉稅務優惠政策、工會並非必須加入的規定等，過去12年吸引一批影視娛樂製作公司進駐，令喬治亞州蛻變為「南方荷李活」。以上因素間接推高該州的種族多元和自由派選民比例。喬治亞大學政治學系教授布洛克（Charles Bullock）曾指出，共和黨忠實擁躉是居住逾20年的州民，在該州逗留時間較短者則較傾向親民主黨。《亞特蘭大憲政報》（AJC）4月調查報道指，過去3年有約14萬名選民移居喬治亞州，這較2020年大選前同期遷入人數多了5萬人，新遷入者似乎以民主黨選民偏多。

以黑人為例，新聞網站Axios在2022年的報道便引述皮尤統計，稱亞特蘭大都會區在2010至2019年間，黑人移民增加165%，主要大多來自加勒比海和非洲，令當地黑人移民人口高達19萬，僅低於首都華盛頓、邁阿密和紐約。按美國人口普查推算，在2020年大選投票的喬治亞選民有33%是黑人，當日CNN票站民調顯示拜登在非裔選民的支持度比特朗普高出約77個百分點，可想而知這些新選民對拜登最終險勝的重要。

民主黨新星推選民登記 上屆80萬新登記

新移民要轉化成選票才能發揮政治影響力，艾布拉姆斯及其耕耘多年的推動選民登記網絡便是另一關鍵。早在2018年州長選舉時，艾布拉姆斯的競選團隊與盟友便促成逾20萬新登記選民，到2020年大選時，她創立的兩個組織更進一步，促成逾80萬名新選民。

特朗普及共和黨人的「反制」招數是指控存在「虛假選民登記」，在州層面容許「選民挑戰」，例如如果州民知道鄰居已遷往另一個州，即可對其在喬治亞州的投票資格提出挑戰。到今夏，由共和黨人主導的喬治亞州推出註銷外遷或死亡選民登記的網站，卻惹來選民在不知情下被他人冒名註銷個人選民登記的質疑——理論上註銷程序要求輸入選民的姓名、出生日期和所屬縣名，加上駕駛執照號碼和社會安全證最後4個號碼，惟試用者發現系統漏洞百出，即使缺乏身分證明號碼都可以註銷他人投票資格，又沒有向被註銷選民發確認信。美國有色人種協進會表明擔心此舉損害非裔選民投票權，8月去信司法部促請調查。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之七）