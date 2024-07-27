WSJ：台積電、三星擬阿聯酋設晶片廠

涉資7800億元 料成中東AI基石

報道引述熟知相關交流消息人士指出，全球晶圓代工龍頭台積電高層於近日走訪阿聯酋，針對一座與台積電在台最大、最先進設施不相上下的廠區有關事宜作討論。其他消息人士亦透露，三星電子也正考慮未來數年在阿聯酋投入晶片製造，公司高層亦已於近日到阿聯酋商討可行性。報道稱，由於成本近年激增，興建一座高端晶片廠可能要耗資達200億美元，而商討中的阿聯酋設廠計劃可能涵蓋多個廠房，其投資規模總計逾1000億美元。

根據討論的初期條件，相關計劃將由急於發展科技業的阿聯酋政府資助，阿布扎比政府的全資投資機構穆巴達拉發展公司（Mubadala Development Co.）將會發揮核心作用。有關外資設廠討論反映阿聯酋發展科技業雄心與日俱增。報道稱，除了推動其國內科技業外，相關計劃還有增加全球晶片生產、在不傷害晶片生產商利潤前提下令晶片售價下降等更廣泛目標。

阿聯酋、台積電同稱未有具體計劃

穆巴達拉發展公司發言人表示，由國家支持、帶頭從事阿聯酋一些最重要AI投資的科技投資公司MGX將半導體生產列為戰略核心之一，並與世界各地合作伙伴定期對話，但是目前沒有在阿聯酋投入相關設施的具體計劃。報道亦提到，這些討論仍在早期階段，要面對技術性和其他障礙，不排除相關計劃最終胎死腹中。

水源、中美角力成設廠難題

報道引述政府官員和業界高層指出，讓晶片巨擘在當地設立大型工廠要面對很大的技術和政治困難。其中之一是生產晶片需要大量潔淨水源，但阿聯酋大部分食水都是靠海水化淡得來。此外，阿聯酋目前沒有現存晶片供應鏈，而新廠要有足夠工程專才參與。另一大難題是中美角力問題。報道指出，阿聯酋作為中國的貿易伙伴，美國憂慮這些先進晶片會流入中國，就此台積電和三星已與美國官員開會商討，但預計短期內解決擔憂的機會不大。

台積電目前在美國、日本和德國都有設廠。公司昨沒有正面回應報道，只說會以開放態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論，並正專注於現有的全球佈局專案，但目前沒有新海外投資的「具體計劃」。三星電子未有回應路透社的置評請求。

（華爾街日報/路透社）