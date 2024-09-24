以擬清空北加沙 斷哈馬斯供給逼釋人質

參與以色列國會外交與國防委員會閉門會議的消息人士透露，這項計劃由一批以色列退役將領向內閣和國會委員會正式提出。計劃包括先將包括最大城市加沙市在內的北加沙平民撤走，他們將會獲得糧食和飲用水，一周內北加沙將會被列為軍事區域，停止一切物資進入，包括糧食。目前留在加沙北部的哈馬斯武裝分子估計有5000人，發起建議者表示，這些武裝分子一是投降，一是餓死。

退役將領提議 以總理稱考慮計劃

聯合國表示，估計加沙北部人口約30萬到50萬，目前人道援助進入該區尤其困難。美國有線新聞網絡（CNN）的報道則指出，以哈戰爭快將一周年，現時加沙幾乎沒有地方不受以軍空襲威脅，愈來愈多巴人不聽從以方要求遷移。

CNN的報道稱，暫時未知建議會否落實，也未有時間表。以色列軍方電台報道，內塔尼亞胡向國會委員會議員稱，此案正在審議中。以色列公共廣播公司（Kan）則報道，內塔尼亞胡形容建議「十分合理」，並稱「這是正在考慮的計劃之一，但還有其他計劃」。CNN引述一名以色列官員證實有關建議，但強調「（對建議）反應正面不代表會採用」，但報道同時提到，包括3名閣員在內的27名國會議員已去信政府呼籲採用有關建議。

內塔尼亞胡辦公室未有回覆路透社置評要求。

（CNN/路透社/中央社）