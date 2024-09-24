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內塔尼亞胡「邊緣策略」 美乏板斧寧取「受控戰爭」

【明報專訊】面對以色列與真主黨可能爆發全面戰爭，美國總統拜登周日（22日）稱美方正盡一切努力避免爆發更廣泛的戰事。以色列傳媒指出，美國不希望中東局勢在總統大選尚有40多天之際升級，但受制於有限的政策選項、政治上的時機，以及以色列總理內塔尼亞胡的「邊緣策略」（Brinkmanship），刻下美國能做到的其實有限。

《國土報》指出，以哈戰爭爆發以來，美國將避免衝突升級視為要務，藉投放資源到軍事、情報及外交，威懾伊朗和真主黨並同時支援以色列，又警告有關戰爭的後果。惟美國意識到以色列面對真主黨持續攻擊及要撤走北部民眾的困境，因此會視以軍最近對貝魯特的攻勢為一個可行的戰略轉折點。報道指出，對美國而言，低強度戰爭存在升級可能，並不理想；而較大型戰爭只要受控，則勉強可接受。

美大選前可做之事有限

《國土報》稱，美國似乎除了多次嚴正警告局勢升級或快失控外，缺乏解決問題的新方法。美國智庫中東研究所的美國外交政策資深研究員卡圖利斯（Brian Katulis）表示，華府可在外交上採取更多行動，包括更努力團結中東國家，藉此加強施壓以色列、伊朗及伊朗代理人（抵抗軸心成員）的壓力，要求停止戰鬥。

美國大選尚餘四十多天舉行，《國土報》認為內塔尼亞胡不會在這段時間參與停火及釋放人質談判，亦不會就涉及跟真主黨的衝突考慮任何外交解決方法，因戰事持續對他的政治生涯有利。

報道指出，除非因局勢有重大升級而被迫採取行動，否則大選前美國能做的事很有限。

（以色列時報/國土報/國會山莊報/法新社）

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