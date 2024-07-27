真主黨「宣戰」 以炸黎境逾270死 「Call機炸彈」後戰鬥升級 聯國秘書長警告變「另一加沙」

以軍罕發信息籲黎平民撤離

黎巴嫩首都貝魯特及全國其他地區的民眾昨天收到短訊及錄音信息，要求他們立即撤離住所。身處黎巴嫩南部的路透社記者表示，當地居民收到來自一個國內號碼的電話，命令他們立即與真主黨所用的哨所保持1000米距離。黎巴嫩資訊部長馬卡里表示，其部門也收到類似電話要求他們從大樓撤離。黎巴嫩國營電信公司Ogero負責人向路透社稱，全國收到逾8萬個疑似來自以色列的撤離警告電話，他批評這是「心理戰」，旨在製造混亂。

以色列軍方發言人哈加里昨發出類似警告，稱以軍即將打擊黎巴嫩的恐怖目標，呼籲住在真主黨用於儲存武器的建築物或身處附近的黎巴嫩村民，立即撤離這些危險地區以保護自身安全。被記者問到以色列會否對黎巴嫩發動地面攻勢時，哈加里表示，「會做一切需要做的事」，讓以色列北部先前撤離的居民，安全返回家園，這也是以色列政府的優先事項。

發出警告後不久，以軍宣布轟炸了黎巴嫩全境最少300個真主黨目標，其後稱約800個。黎巴嫩衛生部表示，從周一早上起，以軍攻擊黎巴嫩南部城鎮和村莊。截至本港今晨零時，造成最少274人死，當中包括21兒童和39婦女。衛生部已指示南部和東部醫院暫停所有非緊急手術，以應付大量傷患。黎巴嫩官員稱，南部數以千計家庭昨倉皇逃離，大批人駕車離城。

真主黨副領袖稱啟不設限戰爭

以軍上周六先向黎巴嫩南部發動猛烈空襲，真主黨翌日反擊，轟炸以色列北部海法市的拉斐爾軍工設施及拉馬特戴維空軍基地，以軍稱周日早上有115枚炮彈從黎巴嫩發射到以方，以軍同日再於黎巴嫩南部發動數十次空襲。真主黨副領袖卡西姆（Naim Kassem）周日出席上周五在以軍空襲貝魯特南郊行動中被殺的精銳拉德萬部隊指揮官阿基勒喪禮時，宣布進入「新階段」，周日的攻擊是對以色列「不設限」（open-ended）戰爭的開始，又誓言會繼續攻擊以色列，直至在以哈雙方停火為止。

數以萬計以黎邊境的民眾在以軍及真主黨因以哈戰事而爆發的衝突後流離失所，以色列防長加倫特周日承諾繼續對真主黨施壓，直至以北居民重返家園。《華爾街日報》指出，以軍對真主黨的攻擊逐步升級，從一般成員到指揮官，反映以色列正隱晦地向真主黨發最後通牒：從以色列北部邊境後撤或是爆發戰爭。

華外交部籲公民盡快離境

聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯-普拉斯哈特周日在社交平台X表示，中東正處於迫切的災難邊緣。中國外交部領事保護中心和中國駐黎巴嫩使館周一提醒在黎中國公民密切關注當地局勢，為安全盡快回國或離境。

（華爾街日報/BBC/華盛頓郵報/路透社）