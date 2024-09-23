美國大選●關鍵戰場篇｜「美社會縮影」北卡伺機造王 無黨派選民大增 議題導向投票抉擇

明報記者 周宏量、何麗玲

北卡羅萊納大學教堂山分校新聞及傳媒學院副教授查博夫斯基（Lightning Czabovsky）向本報表示，北卡州自2008年起已是個「紫州」（即民主、共和兩黨支持度差距不明顯的州），自2004年大選起差距未曾大過3%至4%，甚至經常只有1%至2%差距，換言之，這是全美爭持最激烈的州份之一，只是往往不是傳統意義上的「決定性游離州」——倘若民主黨贏下北卡州，該黨往往也贏得足夠勝出大選的其他州。

專家：賀逼對手回防分散資源

他分析，賀錦麗和特朗普雙方都認為可在北卡州勝出，故持續作巨大投入，正副總統候選人經常造訪，往往一周不止一次。他認為賀錦麗其實不一定要攻下北卡都能贏得大選，只是迫使特朗普陣營回防這州，有助削弱對方投放在其他州的資源，惟選情如此緊咬下，「任何事情都可能發生」。

按北卡州選委會現有數據，民主黨選民人數過去4年由逾252萬減至約240萬，仍多於由近209萬增至逾223萬的共和黨選民。查博夫斯基指上述數字看來對共和黨較有利，但增長最多的登記選民始終是最難準確預測投票取向的「無黨屬」人士——據選委會數據，過去4年由近232萬增至逾274萬人，尤以年輕世代最明顯。另有分析認為，這現象反映愈來愈多選民覺得兩大黨都未充分代表其觀點，希望政治選擇更富彈性，按氣候變化、醫療保健和生育權的立場以及遏止樓價飈升的政策等個別議題來判斷投票取向。

查博夫斯基認為，北卡州是美國很多不同面向的混雜，也因此沒有一致的趨勢。北卡州山區近似俄亥俄州東部或賓夕法尼亞西部，都屬於阿帕拉契亞（Appalachia）文化一員，但位於這地區的阿什維爾（Asheville）卻是全州其一最「藍」的地區，宛如「小波特蘭」。州內最大城市夏洛特則一如許多城市偏藍，但仍有廣闊和保守派佔優的市郊地區。類似動態也見諸由3間知名研究型大學所在地組成的「研究三角」（Research Triangle）地區，但在這些民主黨票倉也有差異，像杜克大學所在地達勒姆（Durham）便比屬於大學城（經濟和社會圍繞大學發展的小城市）的教堂山（Chapel Hill）更多元。沿着北卡州的海岸線，則有愈來愈多退休人士定居，他們傾向較為保守派，跟州內主要城市增長來自更年輕和更多元族群不同。他總結道，以上不同因素令北卡州即使人口增長，但政治取向差異變化不太明顯。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之六）