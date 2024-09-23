德東地選出口民調 極右AfD「爆冷」落後

【明報專訊】德國東部勃蘭登堡州議會選舉周日（22日）舉行。極右的德國另類選擇黨（AfD）在近期民調都領先總理朔爾茨所屬社會民主黨（SPD）數個百分點，外界推測其有望繼本月1日勝出圖林根州議會選舉、成為二戰以來首個贏得州議會選舉的極右政黨後，再下一城。惟當地周日傍晚6時（本港周一零時）出口民調顯示，AfD以些微得票率「爆冷」落後予SPD。其中德國公共廣播聯盟（ARD）的出口民調指SPD得票31%，略領先AfD的30%；德國電視二台（ZDF）的出口民調指SPD得票32%，略領先AfD的29%。
包圍着首都柏林的勃蘭登堡州人口約250萬，自1990年東西德統一以來，SPD都是當地選舉常勝軍且穩定執政至今，但這次面臨失利。然而彭博社指出，即使AfD勝出勃蘭登堡州議會選舉亦幾乎不可能籌組當地政府，當地目前由社民黨與基民盟（CDU）及綠黨聯合執政；彭博社指AfD不會取得過半議席，而其他政黨亦將拒絕與之合作。
倘SPD未獲最多議席 朔爾茨總理位危
距離德國大選尚有一年多時間，SPD若未能贏得最多議席，對該黨及朔爾茨而言是個沉重打擊，有分析認為有關SPD內誰將成為總理最佳候選人的爭論可能會加速。
（法新社/路透社/彭博社）
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