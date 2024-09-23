德東地選出口民調 極右AfD「爆冷」落後

包圍着首都柏林的勃蘭登堡州人口約250萬，自1990年東西德統一以來，SPD都是當地選舉常勝軍且穩定執政至今，但這次面臨失利。然而彭博社指出，即使AfD勝出勃蘭登堡州議會選舉亦幾乎不可能籌組當地政府，當地目前由社民黨與基民盟（CDU）及綠黨聯合執政；彭博社指AfD不會取得過半議席，而其他政黨亦將拒絕與之合作。

倘SPD未獲最多議席 朔爾茨總理位危

距離德國大選尚有一年多時間，SPD若未能贏得最多議席，對該黨及朔爾茨而言是個沉重打擊，有分析認為有關SPD內誰將成為總理最佳候選人的爭論可能會加速。

（法新社/路透社/彭博社）