斯里蘭卡誕馬列主義總統 平衡外交兼顧中印

斯里蘭卡上周六（21日）的總統選舉投票率為75%，低於上屆2019年的83.72%。該國選民可在一張選票上填選3個優先選擇候選人。首輪點算第一選擇的結果，55歲迪薩納亞克得票39.5%，比第二位的57歲統一國民力量黨領導人普雷馬達薩（Sajith Premadasa）多5.5個百分點。現任總統維克拉馬辛哈得票17%排第三。因無人得票超過五成，選委會需進一步連同頭兩名作為選票上第二或第三選擇的總得票數來決定勝負，最後得出迪薩納亞克以42.3%對32.8%贏出。

政治分析認為這次選舉結果反映選民延續2022年求變心願。斯里蘭卡2022年爆發經濟危機促使總統落台，惟經濟沉痾持續。政府為爭取國際貨幣基金組織（IMF）29億美元（約226.2億港元）貸款援助，實施大幅加徵稅項等緊縮政策造成民怨，期望政經改革和脫離貧窮。

迪薩納亞克主張修訂IMF協定 減稅扶貧

迪薩納亞克在政壇相對是新臉孔。他主張國家擴大對經濟的干預，採用封閉型市場和扶貧等。其獲共產主義人民解放陣線支持的政治聯盟昨承諾不會撕毁IMF協定，但將謀求重啟談判修訂條款，納入減低所得稅，撤銷食品、藥物的銷售稅等內容。

國家人民力量黨在國會225席僅佔3席。其政治聯盟向與中國友好，曾抨擊印度是該國利益的「敵人」，但迪薩納亞克今年2月曾訪印度拜會外長等高官拉攏關係，並曾表明斯里蘭卡的海洋、領土、領空不會以任何方式威脅印度或地區穩定。

（法新社/路透社/半島電視台/印度時報）