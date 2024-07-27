QUAD峰會拜登批華「具侵略」講話流出 美日印澳4國聲明增海事安全合作 劍指東海南海

這次QUAD峰會被視為針對中國擴張區域海上力量的反制。峰會聲明表示嚴重關切東海和南海情况，包括爭議地貌的軍事化，以及脅迫威嚇海上活動。4國領袖譴責以危險方式利用海警和海上民兵船舶，包括作危險舉動，並反對有人阻撓其他國家的離岸資源開採活動。4國強調2016年南海仲裁案判決是各方和平解決爭端的顯著里程碑及基礎。

信息共享擴至印度洋 明年同船作業

聲明亦公布新的「印太海事訓練倡議」（MAITRI），把維持水域安全的信息分享合作機制擴展至印度洋，4國海岸防衛隊明年亦將首次在同一艘船上執行任務，以提升協同能力。路透社前天稱專家認為上述海事安全合作「將向北京傳達信息」，同時反映QUAD轉移至強調安全活動，美日印澳對中國的意圖憂慮日增。

拜登：習專注經濟 華戰術變戰略未變

英美傳媒報道，峰會在拜登的高中母校舉行，記者於會前離開會議室後，傳出首個議題有關中國的講話，拜登稱「中國繼續表現出具侵略性，在整個地區測試我們（QUAD）」，地域上覆蓋南海、東海、中國南部、南亞和台海，議題方面包括經濟和科技等。拜登又表示，從4國觀點看來，中國國家主席習近平正尋求集中應對中國國內經濟挑戰，和把中國外交關係的動盪減至最低，幫自己爭取一些外交空間，「而在我看來，是為了具侵略地尋求中國利益」。他稱美國政府視中國的行動是「轉變了戰術，沒有改變戰略」，同時相信「激烈競爭需要密集外交」。

上述外泄講話在拜登談到美國國家安全顧問蘇利文上月底訪華時就停止，拜登稱蘇利文之行令美方在中美雙邊關係「確保了一些重要收益」。

另一方面，印度總理莫迪於會前向記者稱QUAD並非針對任何人，而是支持以規則為基礎的國際秩序、尊重主權和領土完整，以及和平解決所有爭議。澳洲總理阿爾巴尼斯則表示，對印太地區的承諾確實取決於持久和平穩定、明智管理戰略競爭和爭端。不過，法新社分析拜登閉門講話內容外泄，令4國過往營造「QUAD並非針對中國」的外交努力有受削弱的風險。

拜登和日本首相岸田文雄另舉行雙邊會談，二人重申反對「中國在東海及南海以武力單方面嘗試改變現狀」，並確認將以堅決態度應對相關行為。岸田和拜登分別將於今年10月和明年1月卸任，岸田讚揚拜登「強而有力的領導」，讓美日同盟「前所未有地穩固」。拜登亦對跟岸田之間的「特別友誼」表達謝意，並讚賞其對美日關係以至國際問題所作的貢獻，但雙方未談及日本製鐵收購美國鋼鐵公司的風波。

中方屢批QUAD「小圈子」煽動對立

中方昨未對QUAD峰會聲明及拜登對華表述作回應。中方過往多次就QUAD表明立場，外交部發言人林劍7月底重申，中方一貫認為，國與國之間的合作及地區倡議都應有利於促進地區和平、穩定與繁榮，而不是拼湊封閉排他的「小圈子」，損害地區國家的互信與合作。美日印澳「四邊機制」嘴上唱着「構建自由開放的印太」的高調，幹的卻是人為製造緊張、煽動對立對抗、遏制他國發展的事，與求和平、謀發展、促合作、圖繁榮的亞太大勢背道而馳，注定不得人心。

（彭博社/路透社/中央社/美國白宮網站/中國外交部網站）