聯國人權高專：通訊設備襲擊犯戰爭罪

華籲黎以保持最大限度克制

圖爾克（Volker Türk）在會上說：「這些襲擊事件代表戰事新發展，通訊工具變成武器。」他表示，國際人道法例禁止在看來無害的手提物件中使用詭雷裝置（booby-trap device，即將炸彈放在意料不到的地方），採取暴力以在平民間中散播恐怖行徑屬戰爭罪。他說已要求以方展開獨立、嚴格和透明的調查。

中國常駐聯合國代表傅聰表示，通過遠程操縱通訊工具發動無差別襲擊，造成大規模平民傷亡和製造社會恐慌，屬史無前例，除了是對一國主權和安全的嚴重侵犯，亦違反國際法，必須予以最強烈譴責。他說，當前中東局勢岌岌可危，中方對黎以局勢可能進一步升級深表擔憂，呼籲所有各方保持最大限度的克制。以色列常駐聯合國代表達農則表示，以色列並非尋求戰爭。

另外，央視報道，中國第22批赴黎維和部隊多功能工兵分隊營區730米外一處地點上周四發生多枚導彈爆炸，衝擊波和碎片導致營區內部分建築的門窗、物品陳列櫃等不同程度受損，無人受傷。

（新華社/央視/衛報）