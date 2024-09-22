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西岸剿武裝分子手法捱轟 以查士兵拋巴人屍落樓

【明報專訊】以色列一批士兵日前在西岸採取軍事行動剿武裝分子時，被拍到在屋頂將至少4具相信是巴勒斯坦人屍體拋落樓。有關做法惹來質疑，以軍前日（20日）承認是「嚴重事件」，已展開調查。

事發在西岸北部城鎮傑寧附近的卡巴提亞鎮（Qabatiya），以軍自上月下旬以來一直在該鎮展開大規模攻擊，巴勒斯坦衛生部稱至今已造成數十人死亡。上周四（19日）目擊拋人落樓的卡塔爾Al-Arabi電視台記者謝哈德（Ameed Shehadeh）說：「一架推土機嘗試拆毁一間屋，把屍體運下來，但不成功。士兵然後上樓，又推又踢，從天台將屍體拋下樓。」他指以兵又從鄰近屋頂扔下另一具屍體。美聯社也拍攝到以兵在該兩處將屍體拋下的過程。CNN和《華盛頓郵報》均提及從片段可見，部分人手腳被綁起，但無法證實4人被拋下樓時是否已經死亡。

聯國斥醜陋不人道

以軍隨後發表聲明說：「這是一宗嚴重事件，與以色列國防軍的價值觀和對以兵的期望不符。該事件正在檢視中。」美國白宮國安會發言人柯比上周五回應說： 「如果它（影片）被證實是真的，那麼它顯然展示職業軍人令人憎惡的惡劣行為。」聯合國發言人迪雅里克同日形容事件「醜陋和不人道」。

根據國際法，士兵應確保戰死者遺體得到妥善處理。巴人人權組織「哈克」主管賈巴林（Shawan Jabarin）表示，影片令人震驚，但並不意外，這只是以軍殘暴對待巴人遺體的其中一種方式。他指出，以軍很少在傷害巴人的案件中起訴士兵，最多只是對士兵採取紀律處分，質疑以方會否認真調查。

（衛報/華盛頓郵報/CNN）

相關字詞﹕國際法 西岸 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 以色列

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