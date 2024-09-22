民調：71%英人不信任中國 年輕人相對支持與華交流

標榜獨立、無政黨的英國智庫「英國外交政策組織」（British Foreign Policy Group）上周四（19日）發表年度報告，分析英國民眾對全球事務及政府對外政策的看法。民調訪問了2043名英國人，調查時間為今年7月31日至8月5日。

較前兩年有所改善

整體而言，英國民眾對中國有明顯疑慮，但情况有所改善。71%不信任中國在國際舞台上負責任地行事，較2022年和2023年的81%和74%人下跌。66歲以上受訪者對中國最不信任，比例接近九成。13%受訪者支持允許中國科技公司在英國營運，8%支持中國在英國發展基建，包括核電站和5G技術，較去年的15%減少。不過，有25%的18至25歲民眾支持讓中國科技公司在英國營運，佔比高於其他年齡層。報告分析，這可能與英國年輕人使用中國科技產品較活躍、且更能從中獲益有關。

43%人促減依賴華科技資源

對於認為英中互動應以哪些領域或議題為優先，結果顯示，受訪者認為「尋求減少對中國科技和資源的依賴」最重要。56%人認為英國應減少與中國的貿易，但18歲至25歲和26歲至35歲這兩個年齡族群則較支持加強與華貿易關係，其中高達43%的26歲至35歲英國人支持增加與華貿易。

儘管英國社會對中國存在疑慮，但認為「中國崛起成為世界強權」對英國造成嚴重安全威脅的民眾減少，去年39%人視中國崛起為英國面臨的最大安全威脅之一，今年跌至27%。

（英國外交政策組織網站/中央社）