特朗普：大選若敗 部分責任在猶太人

美國猶太人近幾十年在聯邦選舉中都傾向支持民主黨。特朗普上周四在「以色列裔美國人委員會全國峰會」發言時引用一項民調，指六成猶太人支持賀錦麗，抱怨自己無論在2016年勝出還是2020年輸了大選，猶太人支持率都不足30%，「如果我沒有贏得今屆大選……猶太人與此有很大關係，因為60%的人投票支持敵人——那麼在我看來，以色列將在兩年內不復存在。如果我獲勝，以色列會安全無虞」。

被指煽動針對猶太人暴力

有關言論被指可能會煽動針對猶太人的暴力。賀錦麗競選陣營發言人芬克斯坦批評特朗普繼續採取恐嚇和煽動恐懼策略。無黨派的美國猶太人委員會發表聲明，指將輸掉選舉怪罪於猶太人是離譜和危險的，歷史證明這些行為會導致仇恨和暴力。猶太非政府組織反誹謗聯盟總裁格林布拉特（Jonathan Greenblat）說，這類言論將激起更多敵意，進一步煽動「現在已夠差」的情况。特朗普則否認反猶指控，稱他有一個猶太裔女婿。

另一方面，美國有線新聞網絡（CNN）同日報道，特朗普親密盟友、北卡羅萊納州共和黨州長候選人魯賓遜（Mark Robinson）於2008年至2012年間在一個色情網站發文自稱是「納粹黑人」，並支持恢復奴隸制，惹來爭議。今次事件正值特朗普被批評與激進派走得太近，恐被拖累選情。北卡州是今屆大選關鍵游離州之一，賀錦麗自成為民主黨總統候選人以來，在該州支持率不斷上升，《金融時報》民調顯示她目前只落後特朗普1.3個百分點。

在另一游離州喬治亞州，共和黨控制的喬治亞州選委會前日表決通過今屆大選改用人手點票。投票權組織批評此舉可能造成結果延誤公布、選委會成員拒絕認證結果，使投票陷入混亂。州務卿拉芬斯珀格亦稱，新規則或致「出錯、遺失或被盜選票，以及欺詐機會」。

（路透社/金融時報）