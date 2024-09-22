3候選人寄望中國融資「港口城」吸外資

惹債務陷阱指摘 華否認

總統選舉期間，三名主要候選人維克拉馬辛哈、普雷馬達薩和迪薩納亞克均表示，希望中國融資的科倫坡港口城（Port City）開發計劃，能夠吸引外國投資者參與。該項中方「一帶一路」重點開發項目始於2014年，由中國港灣建設投資14億美元負責規劃、填海、市政設施配套施工，預計2041年完成，打造集金融與旅遊休閒於一體的「高度自由、低風險金融環境」國際級免稅商業特區。

法新社報道，港口城現已落成部分「基本上還是空置的」，只吸引了一些為避稅而至的該國企業，寥寥無幾的外商大多早在斯里蘭卡國內營運，並非項目吸引到的新投資。

中國外交部向來駁斥一帶一路造成「債務陷阱」的說法，強調中國提供的貸款只約佔斯里蘭卡外債總額10%，斯方還債能力是受其他因素影響，包括外匯儲備少、市場環境收緊等。

信貸評級機構和英國等一些國家則向投資者指出斯里蘭卡存在的政經風險，包括貪污和政治鬥爭等，勸喻從事任何商業項目的公司投資前作出全面評估、調查和尋求法律建議。這些情况亦可能削弱外企到斯里蘭卡投資的信心。

（法新社/半島電視台）