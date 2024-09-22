斯里蘭卡大選 形同緊縮政策公投 變天兩年後首次 分析料須進次輪決勝

總投票率不及2019年

為時9個小時的投票已在斯里蘭卡時間昨天下午4時結束，總投票率似乎不及2019年的83.72%。投票結束前一小時的累計投票率約近70%。觀察家普遍推測沒有單一候選人能壓倒勝出，按大選規則，選民可排次序挑選3個最滿意的候選人，倘若沒有作為第一選擇的候選人得票過50%，選委會將連同第二和第三選擇，重新點算和判定哪兩名候選人出線次輪投票。

IMF貸款厲行緊縮兩年 通脹回落

斯里蘭卡2022年曾發生立國以來最嚴重的經濟危機，違約債務高達830億美元（近6500億港元），國家無錢輸入燃料、糧食、藥物而造成物資短缺，引發大示威，促成總統戈塔巴雅逃出國外，並由總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）代任總統，同年7月獲國會確認。維克拉馬辛哈過去兩年厲行緊縮政策，爭取IMF撥款29億美元（226億港元）援助，從而穩定經濟，卻使通脹由高峰時70%回落至上月0.5%。

今屆以獨立身分參選的維克拉馬辛哈在投票後說：「我既使國家免於破產，今後將讓斯里蘭卡發展為發達的經濟體、發達的社會制度、發達的政治制度。」然而，取得IMF貸款的代價是要實施高稅率，自然招致窮人承受精英階層管理不力惡果的民怨。斯里蘭卡的2200萬人口中有逾250萬人日均收入不足3.65美元（28港元），幾乎難以維生。

兩候選人主張修改IMF條款成熱門

這也令主張調整IMF協議內容的兩名對手可提高聲勢。馬列主義者迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）主張肅貪、修訂IMF協議條款等，選前民調高踞榜首——他原處斯里蘭卡國內政治光譜邊緣，其領導的國家人民力量黨（JVP）在上屆國會選舉得票不足4%。領導統一國民力量黨（SJB）、1993年遇刺前總統之子的普雷馬達薩（Sajith Premadasa）也聲言，要結合市場導向和社會公義政策發展「社會市場經濟」，並需要為窮人紓窘而調整IMF協議。

最後一位主要候選人是國會最大黨斯里蘭卡人民陣線（SLPP）的納馬爾（Namal Rajapaksa），38歲的他出身於拉賈帕克薩政治世家，父親是另一位前總統馬欣達‧拉賈帕克薩，戈塔巴雅是其叔叔。惟他出線機會甚微。

（路透社/法新社/紐約時報）