明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

斯里蘭卡大選 形同緊縮政策公投 變天兩年後首次 分析料須進次輪決勝

【明報專訊】南亞島國斯里蘭卡昨天（21日）舉行2022年經濟崩潰引發政治變天後的首場大選，預計今日稍後時間會有點票結果。過去兩年，斯里蘭卡在現任總統維克拉馬辛哈執政下，按國際貨幣基金組織（IMF）的撥款協議，推行緊縮政策，整體經濟雖有改善，惟國家和民生、負擔仍沉重，導致這場選舉形同對政府經濟政策的一場公投。分析相信沒有候選人能獨攬過半數得票，勢須進入第二輪計票。內政部在投票結束後突然宣布，列明日（23日）為特別政府假期，暫未知跟大選本身有何關係。

總投票率不及2019年

為時9個小時的投票已在斯里蘭卡時間昨天下午4時結束，總投票率似乎不及2019年的83.72%。投票結束前一小時的累計投票率約近70%。觀察家普遍推測沒有單一候選人能壓倒勝出，按大選規則，選民可排次序挑選3個最滿意的候選人，倘若沒有作為第一選擇的候選人得票過50%，選委會將連同第二和第三選擇，重新點算和判定哪兩名候選人出線次輪投票。

IMF貸款厲行緊縮兩年 通脹回落

斯里蘭卡2022年曾發生立國以來最嚴重的經濟危機，違約債務高達830億美元（近6500億港元），國家無錢輸入燃料、糧食、藥物而造成物資短缺，引發大示威，促成總統戈塔巴雅逃出國外，並由總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）代任總統，同年7月獲國會確認。維克拉馬辛哈過去兩年厲行緊縮政策，爭取IMF撥款29億美元（226億港元）援助，從而穩定經濟，卻使通脹由高峰時70%回落至上月0.5%。

今屆以獨立身分參選的維克拉馬辛哈在投票後說：「我既使國家免於破產，今後將讓斯里蘭卡發展為發達的經濟體、發達的社會制度、發達的政治制度。」然而，取得IMF貸款的代價是要實施高稅率，自然招致窮人承受精英階層管理不力惡果的民怨。斯里蘭卡的2200萬人口中有逾250萬人日均收入不足3.65美元（28港元），幾乎難以維生。

兩候選人主張修改IMF條款成熱門

這也令主張調整IMF協議內容的兩名對手可提高聲勢。馬列主義者迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）主張肅貪、修訂IMF協議條款等，選前民調高踞榜首——他原處斯里蘭卡國內政治光譜邊緣，其領導的國家人民力量黨（JVP）在上屆國會選舉得票不足4%。領導統一國民力量黨（SJB）、1993年遇刺前總統之子的普雷馬達薩（Sajith Premadasa）也聲言，要結合市場導向和社會公義政策發展「社會市場經濟」，並需要為窮人紓窘而調整IMF協議。

最後一位主要候選人是國會最大黨斯里蘭卡人民陣線（SLPP）的納馬爾（Namal Rajapaksa），38歲的他出身於拉賈帕克薩政治世家，父親是另一位前總統馬欣達‧拉賈帕克薩，戈塔巴雅是其叔叔。惟他出線機會甚微。

（路透社/法新社/紐約時報）

相關字詞﹕2024斯里蘭卡總統大選 馬列主義 通縮 國際貨幣基金組織（IMF） 經濟危機 總統選舉 斯里蘭卡

上 / 下一篇新聞