北約秘書長告別演說 籲美勿走向孤立主義

「勿對中國犯對俄錯誤」促減貿易依賴

斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）即將在下月1日交棒給荷蘭前首相呂特（Mark Rutte），他周四應美國華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）之邀發表告別演說。斯托爾滕貝格總結10年經驗，提出5個教訓，作為對未來跨大西洋及全球安全的建言。

一是「願意為和平付出更多代價」，認為未來幾年國防預算需求佔GDP應會超過2%。二是「自由比自由貿易更具價值」，歐洲應致力於降低對中國的稀土等貿易依賴，避免再犯對俄能源依賴的戰略錯誤，「不能以長期的安全需求為代價去交換短期的經濟利益」。三是「軍事實力是對話的大前提」，他以北約軍援烏克蘭為例，強調增強軍力雖無法改變俄總統普京的侵略心態，但能夠改變他的得失算計。四是「軍事力量有其限制」，他以阿富汗反恐戰為例，北約支援美國打擊恐怖組織溫床，但任務為時太久，後來演變成想將其改造為民主國家的企圖心太過，20年下來塔利班重掌政權，教訓是進行在盟國領土之外的任務時，應明確定義行動目的、坦承可做到和不可能做到的事。

第五個教訓、也是斯托爾滕貝格口中最重要的一個，就是「別把大西洋兩岸的連結視為理所當然（而不去經營）」。歐洲政壇對11月美國總統大選懷着「特朗普焦慮」，擔心上次任內揚言退出北約的特朗普再次勝選。斯托爾滕貝格藉此時機，呼籲美國別走向孤立主義。

（法新社/中央社）