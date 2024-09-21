10富國醫療系統研究 美支出最高質素最差

大多數績效差異小 美屬唯一異常

研究人員利用來自世界衛生組織、 經濟合作與發展組織（OECD）、網上數據資料庫Our World in Data及聯邦基金的國際調查的數據，分析這個10高收入國的醫療系統在5個關鍵領域上的70項指標上的績效；5個關鍵領域分別為醫療服務可及性（人們是否能夠支付得起並方便地獲得所需的醫療服務）、護理流程、行政效率、公平程度和醫療結果。報告指大多數國家之間的整體績效差異相對較小，唯一明顯異常的是美國，其醫療系統績效要差得多。

美民眾預期壽命平均少4年多

美國在取得醫療服務可及性及醫療結果表現最差，另外兩項亦排尾二。研究人員指在這10國之中，美國民眾預期壽命比10國平均壽命少4年多，至於各年齡層本可預防或通過治療而避免的死亡率，以及75歲以下人士與新冠疫情相關的額外死亡率則最高。

然而報告亦指所有國家在所有評核範疇上都各有優缺點，例如整體排名最高的澳洲在醫療服務可及性和護理流程的排名亦低，但多項範疇都幾近「墊底」的美國，在護理流程則排名第2高。

（CBS新聞/CNN）