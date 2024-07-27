以軍連炸黎巴嫩 稱殺真主黨二號軍頭 聯國人權專家譴責Call機/對講機炸彈案違國際法

接近真主黨的消息人士告訴法新社，真主黨精銳拉德萬部隊（Radwan）指揮官阿基勒（Ibrahim Aqil）昨死於以色列對貝魯特的空襲，「他是繼舒凱爾（Fuad Shukr）之後的武裝部隊二把手」。舒凱爾是主黨頭號軍事指揮官，7月30日在以色列對貝魯特南面市郊一次空襲中被擊斃。

涉1983年使館兵營爆炸案 遭美懸紅通緝

美國新聞網站Axios報道，阿基勒是真主黨武裝力量的創始人之一，因涉及1983年4月美國駐貝魯特大使館爆炸事件（造成63人死亡）以及同年10月貝魯特美國海軍陸戰隊營爆炸事件（造成241名美國人員死亡），被美國懸紅700萬美元通緝。

以軍表示周五對貝魯特南郊進行「定點打擊」。美國白宮國安會發言人柯比昨表示不知以方在空襲前有否通知美國。他強烈建議美國人不要前往黎巴嫩，如果他們已經在那裏，應該離開。

以色列周四空襲黎巴嫩南部，規模較此前數日的更大，亦時值真主黨領袖納斯魯拉周四就日前傳呼機和對講機先後爆炸一事發表演說。以軍周四表示他們摧毀100座真主黨的火箭炮發射器及其他目標，例如武器庫。火箭炮發射器分布黎巴嫩南部真主黨陣地各處，估計有1000個火箭炮筒。

以色列官員昨表示，因應以色列北部的安全情况，原定下周二前往紐約的總理內塔尼亞胡將押後一日啟程。美國新聞網站Axios昨引述2名以色列官員報道，因應以黎邊境衝突加劇，美國防長奧斯汀押後原定下周初到訪以色列的行程。官員稱奧斯汀原計劃周日抵埗，跟內塔尼亞胡及以色列防長加倫特會面，並轉訪區內數國。

另外，聯合國人權專家表示，日前黎巴嫩針對數以千計裝置同時發動襲擊，是無法知道誰擁有哪個裝置、無法核實每個目標是平民抑或是可能直接參與敵對行動的人員，亦無法確定周遭環境，這類襲擊將無可避免違反人道法。專家稱人道法禁止使用偽裝為表面無害的便攜式誘殺裝置，而在平民之間中散播恐慌，恐嚇或阻止他們支持對手，同樣是戰爭罪行。

專家：在平民間散播恐慌同屬戰爭罪

專家稱襲擊侵犯人類生命權，沒任何迹象表明受害者在襲擊發生時對他人構成直接致命威脅，呼籲立即獨立調查襲擊事件，查明真相，將謀殺罪行的責任人繩之於法。

（華爾街日報/Axios/CBS）