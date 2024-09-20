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日新幹線行駛中「甩卡」 歷來首宗 車廂分離急煞幸無人傷

【明報專訊】日本東北新幹線一班列車周四（19日）上午以時速315公里高速行駛途中，車廂突然脫鈎分離後停在鐵軌上，幸未有脫軌，逾320名乘客無人受傷。事件造成往來東京站與新青森站之間的新幹線列車一度全面停駛。日本國土交通省表示，這是該國史上首宗正行駛的新幹線列車「甩卡」事故。涉事列車由兩款不同型號列車的車廂組合而成，車廂分離後自動觸發了緊急煞車系統而停下。事故原因初步未明。

當地周四上午7時37分（本港上午6時37分）從岩手縣盛岡站開往東京站的「隼—小町6」號新幹線列車，途經古川站往南向仙台站方向前進約公里6公里後，於8時07分連接處分離，在一處高架橋上停下。營運該新幹線列車的JR東日本其後確認沒有列車車廂脫軌。當地警方和消防指無人受傷。

東京至新青森站一度停駛

涉事列車由10節「隼」號（Hayabusa）車廂和7節「小町」號（Komachi）車廂連結而成；脫鈎位置正是兩款車廂連結處。一名事發時在「隼」號車廂上的男乘客表示，停車雖事出突然，但未有強烈衝擊感或發出巨大怪聲。事故後兩款車廂陸續完成檢查慢駛往仙台站。至下午逾1時，東京站至新青森站的新幹線列車全面復駛，停駛期間約4.5萬名乘客受影響。

涉事列車車長表示，車廂分離前並無異樣，突然發生自動緊急煞車。JR東日本表示，列車出發前檢查未發現車廂連結處有異常，而電腦程式預設行駛時速5公里或以上，連結部件不會分離，正調查事故原因。日本內閣官房長官林芳正在午間例行記者會上，指國土交通省已要求JR東日本查明事故原因，並採取對策防止同類事件。

日本放送協會（NHK）引述日本工學院大學電力電子工學科教授高木亮指出，從現場片段所見列車的連接處外觀並無異樣，估計電子系統故障的可能大於人為錯誤，例如系統誤向行駛中的列車發送車廂分離信號。高木又指今次沒人受傷實屬大幸，因最壞可能情况是兩節分離的列車相撞。

（NHK/產經新聞/中央社）

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