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美貨車司機工會破例 不撐總統候選人

【明報專訊】美國具影響力的貨車司機工會「Teamsters」周三（18日）宣布不支持本屆總統大選任何候選人，打破近30年慣例。該擁有130萬名會員的工會的立場足以影響密歇根、內華達等游離州份的選情，自2000年起每屆大選都支持民主黨候選人，今次是28年來首次不予任何一黨支持，被指對民主黨總統候選人賀錦麗構成打擊，同時反映工會內部分裂。

被指打擊賀錦麗選情

Teamsters周三公布全國理事會的投票結果顯示，有14票選擇不支持任何一名總統候選人，3票支持賀錦麗，沒有理事會成員支持共和黨候選人特朗普。該工會同日公布拜登退選前民調顯示，他獲44%會員支持，擊敗特朗普的36%。但之後兩項分別「電子」和「電話研究」民調顯示，特朗普分別以26個百分點和27個百分點支持度擊敗賀錦麗。

Teamsters會長奧布賴恩（Sean O'Brien）向霍士新聞表示，無法就所關注的核心議題獲得總統候選人堅實承諾，認為工會不支持任何一名候選人向兩黨傳達了信息：如它們真心為勞工服務，有需要重新評估政策，以及理解工會的支持並非必然。

賀錦麗競選團隊在未獲得Teamsters背書後表示，賀錦麗當選總統後將繼續致力爭取該工會成員支持。競選團隊早前表示，賀錦麗在全美十大最大型公會中，僅未獲Teamsters支持。

特朗普則指Teamsters不再支持民主黨是「重大事件」，表示「深感榮幸」。《紐約時報》周三稱，奧布賴恩本人支持特朗普，他今年7月曾獲邀在共和黨全國代表大會上發言，其周三聲明亦較有利特朗普。

Teamsters地區分會意見不同

多個Teamsters地區分會事後表示不會遵從全國總會意見，並將支持賀錦麗，這包括游離州份內華達、密歇根和威斯康星等分會，涉及最少30萬名工人。

（紐約時報）

相關字詞﹕美國民主黨 2024美國總統大選 工會 賀錦麗

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