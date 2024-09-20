美副卿稱「華構史上最大挑戰」 京斥渲染威脅

坎貝爾指華秘援俄攻烏

坎貝爾曾任白宮國安會印太事務協調官，有「印太沙皇」稱號，屬對華鷹派。他在美眾議院外交事務委員會聽證會上稱，人們認識到中國是美國「歷史上最重大挑戰」，並說：「坦白說，與中國帶來多方面挑戰相比，冷戰顯得黯然失色。」他解釋這不單是軍事挑戰，且是全面包括科技和爭取「全球南方」國家支持，指美需全方位加強對華競賽。

儘管中方此前多次重申沒向衝突方提供武器的原則，但坎貝爾稱，美國未能完全掌握中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京接觸的密切程度，稱最令人憂慮的是中方對俄援助「來自最高層指示」，入侵烏克蘭空域的無人機等俄軍軍力，不少中國有份「秘密支援」；中方亦提供晶片設計、製造炸藥技術等，提高俄軍的作戰能力。他因此已呼籲歐洲對中國採取更強硬立場，進一步協助美方制裁中國企業。

坎貝爾亦透露，美國總統拜登將在本周六主持「四方安全對話」（QUAD）峰會期間，就協助太平洋和東南亞國家打擊「大部分來自中國」的非法捕魚船團取得廣泛進展，作「重大宣布」。峰會另將討論跟印度等國家，加強印度洋安全合作。

華外交部：霸權思維鏡像他國

中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上，不點名批評美國官員言論從戰略競爭視角定義中美關係，把中國視為最大挑戰，是以自己霸權思維鏡像他國，對中國和中美關係嚴重誤判，並鼓吹陣營對抗。中方敦促美方摒棄冷戰零和思維，停止散播「中國威脅論」，歪曲中方戰略意圖，把拜登對華政策「四不一無意」的表態落實至行動上，與中方一同堅持推動中美關係健康發展。

（中央社/法新社/路透社/美國之音/中國外交部網站）